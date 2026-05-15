株式会社あさひ

株式会社あさひ（所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、2026年5月15日開催の取締役会において、執行役員の担当職務変更について以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

（2026年5月15日付人事）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15371/table/390_1_a5952dc71eb4cb51eebdcefd38347ef4.jpg?v=202605150651 ]

以上

会社概要

社名 ：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)

本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連絡先 ：TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資本金 ：20億6,135万円

事業内容 ：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業

【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）

E-mail：c-center@cb-asahi.jp TEL：0120-177-319 FAX：06-7176-1309