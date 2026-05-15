5月17日は「世界高血圧デー」「ポッカレモン１００」を用いたレモン水試飲イベントを実施働く人に『差し入レモン』を通じておいしく「血圧ケア習慣」を提案

サッポロホールディングス株式会社

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、5月17日に制定されている国際的な記念日「世界高血圧デー」に先がけ、2026年5月15日（金）に、機能性表示食品「ポッカレモン１００」（※1）を用いたレモン水試飲イベントを実施しましたのでお知らせします。

機能性表示食品（瓶3品）

■レモンの力を通じて社会とつながり、Well(ウェル)-being(ビーイング)に貢献

当社は、基幹事業であるレモン事業において「レモンの力を通じて社会とつながり、Well-being（ウェルビーイング）に貢献する最も身近なパートナーになる」ことをありたい姿として掲げています。2024年に「ポッカレモン１００」瓶3品（120ml、300ml、450ml）(※2)を、「高めの血圧（収縮期血圧）を下げる」機能を表示した機能性表示食品へとバリューアップし、以後、その機能の認知拡大に向けた取り組みを進めています。

2005年に世界高血圧リーグが制定した「世界高血圧デー」（毎年5月17日）の周辺期間では、世界中で高血圧の啓発活動が行われています（※3）。日本においても毎年5月17日は「高血圧の日」と日本記念日協会に認定登録されています（※4）。

こうした啓発活動を背景に、当社が本日実施したレモン水試飲イベントは、機能性表示食品「ポッカレモン１００」瓶3品がもつ特長を通じて、日常生活に無理なく取り入れられる「血圧ケア習慣」の普及活動の一環として取り組みました。

■慌ただしく働く人に、手軽に続けられるレモン水を“差し入レ”

当社では、2022年頃よりレモン商品をお届けする「差し入レ」活動や、2024年には「差し入レモン課」を立ち上げるなど、レモンの価値やブランド認知向上を目的にさまざまな普及活動を展開しています。今回は働く方々に向けて、機能性表示食品「ポッカレモン１００」を用いた「血圧ケア習慣」の「差し入レモン」活動として、「レモン水試飲イベント」を実施しました。本イベントは、「ポッカレモン１００」の機能価値や商品提供を通じて心身の健やかさに貢献したいという当社の考えのもと、趣旨に賛同をいただいたパートナー企業と連携し、実現したものです。

当社はこれからも、「差し入レモン」活動を通じて、レモンの力によるWell-beingへの貢献を推進してまいります。

※1…機能性表示食品「ポッカレモン１００」の商品説明および機能性表示食品の表示内容について

【届出表示】本品（ポッカレモン１００）には、クエン酸が含まれ、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能があります。

・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。

ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※2…70ml、有機レモンの商品を除く

※3…出典：日本高血圧学会ホームページ「高血圧の日」について

※4…出典：日本記念日協会ホームページ 5月17日「高血圧の日」

＜「レモン水試飲」イベント実施概要＞

日時：2026年5月15日(金) 11:30～13:30

場所：深川ギャザリアタワーS棟 1Fラウンジ前（住所：東京都江東区木場1-5-25）

実施内容：

オフィスで働く方々の昼休みの時間帯にあわせて、レモン水の試飲を提供したほか、レモン水の作り方の紹介や、レモンを使用したレシピをまとめたリーフレットの配布を行いました。機能性表示食品「ポッカレモン１００」を活用した「血圧ケア習慣」の提案に加え、日々の飲み物や料理にレモンを手軽に取り入れていただけるよう、おいしさや爽やかさといったレモンの魅力もあわせてお伝えしました。

深川ギャザリアタワーS棟 1Fラウンジ前 にてレモン水 配布の様子

【担当者からのコメント】

「差し入レモン」活動は、皆さまにレモンの価値を伝え、レモンのチカラで元気になっていただくことを目的としたポッカサッポロの企業活動です。今回の試飲イベントを通じて、「血圧ケア習慣」をより身近で楽しいものと感じていただきたいと考えています。今後もさまざまな場面でレモンを「差し入レ」し、Well-beingにつながる新しいきっかけを広く届けていきます。