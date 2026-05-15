JLPGAツアー「資生堂・JAL レディスオープン」開催とチケット販売開始のご案内

株式会社資生堂

株式会社資生堂および資生堂ジャパン株式会社は、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（以下、JLPGA）が公認するJLPGAツアー2026シーズン第17戦として、「資生堂・JAL レディスオープン」を2026年7月2日（木）～5日（日）の4日間、神奈川県横浜市の戸塚カントリー倶楽部 東コースにて開催。5月15日（金）10時よりチケット販売を開始します。

資生堂は、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美の力でよりよい世界を）」のもと、1872年の創業以来大切にしてきた、「美」の力を通じて、世界中の人々が美しく自分らしく輝く日々を創出していきたいという想いがあります。「美」の意味や価値観が多様化する中で、「美」は常に人を勇気づけ、明日の希望となる力を与えています。本大会においても、努力と挑戦を重ねた選手たちのひたむきなプレーや、そこから生まれる感動のドラマを通じて、一人ひとりの心身ともに豊かで生きいきとした美しさ「アクティブビューティー」の実現の一助となるべく開催しています。

《開催概要》

＜大会名称＞資生堂・JAL レディスオープン ／ SHISEIDO・JAL LADIES OPEN

＜大会テーマ＞強く、美しく、輝くとき。

＜開催場所＞戸塚カントリー倶楽部 東コース

〒241-0834 神奈川県横浜市旭区大池町26

＜大会期間＞2026年7月2日（木）～5日（日） 4日間

＜出場人数＞120名（予定）

＜賞金総額＞12,000万円

＜優勝賞金＞2,160万円

＜主催＞株式会社資生堂、資生堂ジャパン株式会社

＜特別協賛＞日本航空株式会社

＜公認＞一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

《開催場所について》

当大会を開催する「戸塚カントリー倶楽部 東コース」は、昭和36年にオープンした間野貞吉氏設計のコースです。自然の起伏に富んだ地形を活かした設計で、近年主流となっている機械力を活かしたコース造りとは一味違う手造りの温もりが感じられながらも、各ホールで正確なショットの置き所と次打を見据えたマネジメントが求められる、戦略性の高いコースとなっています。また、戸塚カントリー倶楽部はJR東戸塚駅／相鉄線二俣川駅から無料の送迎バスで約15分と交通アクセスも良く、多くの方々にご来場いただきやすい立地環境です。

《チケット情報》

・販売開始 2026年5月15日（金） 10：00

・販売価格（税込）

【チケット】

平日：7月2日（木）・3日（金）・・・前売：各4,000円、当日：各5,000円

土日：7月4日（土）・5日（日）・・・前売：各5,000円、当日：各6,000円

※各日指定の前売・当日1日券のみ ／ 電子チケットのみ

※通し券の販売はありません

※店頭・会場でのチケット販売はありません

※購入は先着順で、上限枚数に達した場合は、当日券も含めてその時点で販売終了となります

※中学生以下は入場無料です（有効なチケットを有している保護者の同伴が必要です）

※障がい者手帳をお持ちの方は、通常チケットのご購入が必要です

（障がい者手帳のご提示で、介添人1名が入場無料です）

【プレミアムチケット】

平日：7月2日（木）・3日（金）・・・前売：各20,000円、当日：各25,000円 （各日40枚限定）

土日：7月4日（土）・5日（日）・・・前売：各30,000円、当日：各35,000円 （各日30枚限定）

※各日指定の前売・当日1日券のみ ／ 電子チケットのみ

※通し券の販売はありません

※店頭・会場でのチケット販売はありません

※購入は先着順で、上限枚数に達した場合は、当日券も含めてその時点で販売終了となります

※詳細は、販売サイトもしくは大会WEBサイト（https://corp.shiseido.com/golf/jp/）をご確認ください

・販売サイト

【チケット】 https://teket.jp/1130/64550

【プレミアムチケット（平日）】 https://teket.jp/1130/68954

【プレミアムチケット（土日）】 https://teket.jp/1130/68971

《大会メインビジュアルと大会メッセージ》

メインビジュアルには、昨年の大会で選手たちが魅せてくれた躍動する姿を採用し、大会テーマ「強く、美しく、輝くとき。」を表現しました。

※掲載選手は大会出場有資格者です【大会メッセージ】

《大会公式メディア》

WEBサイト ：https://corp.shiseido.com/golf/jp/?rt_pr=tru88

Instagram ：https://www.instagram.com/shiseido.sports_japan/

X（旧Twitter） ：https://twitter.com/shiseidoopen

Facebook ：https://www.facebook.com/shiseido.ladies

《大会に関するお問い合わせ先》

資生堂・JAL レディスオープン大会事務局

ダンロップスポーツエンタープライズ内 トーナメント事業部：岩本・迫間

TEL：03-6890-5111 9:30～17:30（土・日・祝日を除く）

《選手、競技に関するお問い合わせ先》

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

TEL：03-3528-8835 10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004178&rt_pr=tru88(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004178&rt_pr=tru88)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru88