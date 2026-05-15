オープンハウス・ディベロップメント飯田橋マンションギャラリーにAfternoon Tea LIVINGの雑貨を設置した「ME TIME ROOM」を展開

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福岡良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」と連携し、飯田橋のマンションギャラリー内に、Afternoon Tea LIVINGの雑貨を設置した「ME TIME ROOM」の展開をスタートいたしましたのでご報告いたします。

「ME TIME ROOM」には、「お客様の声を大切にする」という共通理念のもと、より快適で魅力的な住まいの在り方を探求すべく、両社が共同で実施したアンケート調査の結果を反映いたしました。自分のための自分だけの時間である「ME TIME（ひとり時間）」をテーマとした調査結果から見えた消費者インサイトに基づいた雑貨を配置しております。

今回の雑貨選定の指針となったアンケート調査では、現代人のライフスタイルと住環境に関する切実な実態が浮き彫りになりました。調査対象者の99％以上が「ひとり時間を確保することは大切である」と考えている一方で、約66％の人が「家族や同居人がいることで物理的にひとりになれない」と感じており、住まいにおけるパーソナルスペースの確保が心のリフレッシュを左右する重要な課題となっていることが判明しました。

現状、ひとり時間を「1時間未満」しか確保できていない人が約46％にのぼるのに対し、理想は「1時間以上」または「3時間以上」を求める声が多く、時間以上に「空間」の不足が深刻化しています。また、現代人が「ME TIME」に求めるものは、圧倒的に「刺激」よりも「癒し（約96％）」に集中しました。今後は、コストパフォーマンス（コスパ）やタイムパフォーマンス（タイパ）に続き、「いかに早く、深く自分をリセットできるか」という「メンタルパフォーマンス（メンパ）」が、住まいや雑貨選びの新たな基準になると予測されます。住まいは単なる「居住の場」から、心身のエネルギーを回復させるための「投資先」へと変化していると言えるでしょう。

お客様が理想とする「究極のひとり時間」を具現化するため、この度展開をスタートした「ME TIME ROOM」では、Afternoon Tea LIVINGが提案する五感からリラックスできるアイテム（ディフューザー、ルームシューズ等）を取り入れ、オンからオフへ瞬時に切り替えられる空間を演出しました。両社は今後もこの提携を通じて、メンタルパフォーマンスを高める住まいと、令和の新しいライフスタイルを提案してまいります。

■Afternoon Tea LIVINGについて

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。現在、全国約110店舗とオンラインストアを展開中。店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト

https://www.afternoon-tea.net/living/



企業概要

株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業