2026年夏季（7月～9月）臨時列車運転計画とD&S列車の運転日について

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、お客さまのご利用が多く見込まれる夏季期間（７月～９月）に臨時列車（新幹線・特急列車）を合計1,031本運転します（九州新幹線220本、西九州新幹線207本、特急列車604本）。

また特別な旅を彩るD＆S列車の運転日も決定しました。

夏休み・お盆・シルバーウィーク期間を中心に増発することで、人気の観光地やイベントへのアクセスがさらに便利になります。この機会にぜひ、JR 九州の臨時列車をご利用ください。

臨時列車のトピックス

◎九州新幹線

・熊本駅発の定期列車の始発より早い臨時「さくら」を運転します。また、博多駅にて東京行きの臨時の「のぞみ」と接続します。目的地での滞在時間が延び、利便性が向上します。

・新大阪発着の臨時「さくら」に加えて、新たに広島発着の臨時「さくら」を運転します。また、広島駅の同一ホームにて東京発着の臨時「のぞみ」と接続し、スムーズにお乗り換えいただけます。

◎特急列車

・臨時「みどり」の増発により、お盆期間の上りピーク日には、佐賀駅発の特急列車を、４時間連続（12～15 時台）で毎時４本運転を実施します。

◎D&S列車

・夏休み期間は「A列車で行こう」が毎日運転します。

・「かわせみ やませみ」の臨時運転の設定により、「あそぼーい！」に加えて、熊本～宮地で１往復増発します。

◎その他

・夏休み期間に熊本デスティネーションキャンペーンに合わせた臨時の快速列車（全車指定席）を熊本～宮地で運転いたしますので、別途お知らせいたします。

※運転日や時刻については、5月15日（金）時点の情報のため、変更になる場合があります。

※臨時列車およびD＆S列車の詳細については、【別紙】をご覧ください。

※指定席券は、各列車の運転日の1ヶ月前（前月と同日）の午前10時から発売します。

（注）７月31日運転日の指定席券は７月１日午前10時から発売します。

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