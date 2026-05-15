【飲めるピザ】チーズと具材があふれ出す、背徳のカルツォーネ。常識もマナーも忘れて本能のままにかぶりつけ！道玄坂・ワイン酒場 GabuLiciousにて新発売！

株式会社エスエルディー

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、ワイン酒場GabuLicious渋谷店にて、手袋を付けて楽しむ6種類の【飲めるピザ】カルツォーネの販売を開始いたしました。



カルツォーネは、イタリア・ナポリ発祥の「包み焼きピザ」。ピザ生地で具材を包み、半月型にしてオーブンで焼き上げたものです。6種類のカルツォーネはどれもあふれ出るほどにチーズがたっぷり入っているのが特徴。ゴルゴンゾーラ・スモークチーズ・カマンベール・パルメザンチーズ4種のチーズが存分に楽しめる「クワトロ・フォルマッジ」や、芳醇なスモークサーモンの塩味と、濃厚でクリーミーなマスカルポーネがたっぷりで、今回のラインアップの中でも贅沢な取り合わせと言える「スモークサーモンとマスカルポーネ」、仕込みに24時間かけたホロホロ肉の「プルドポーク」など、どれを頼んでもボリュームとその味わいにきっと満足するはず！さらには味変として、選べる4種類のソースにたっぷりディップする楽しみも！！ガーリックトマトソース・チーズクリームソース・オマールクリームソース・トリュフクリームソースをご用意しております。新感覚のワイルドなカルツォーネを是非ガブリシャスで体験してみてください。

詳細URL： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13153474/dtlmenu/

■背徳の体験！飲めるピザ「オリジナルカルツォーネ」全6種

カルツォーネ「クワトロ・フォルマッジ」

2,480円（税込）

【オニオン・モッツァレラチーズ・卵】ゴルゴンゾーラ・スモークチーズ・カマンベール・パルメザンチーズ

カルツォーネ「照り焼きチキン」

2,480円（税込）

【オニオン・モッツァレラチーズ・卵】照り焼きチキン・小葱・マヨネーズ

カルツォーネ「スモークサーモンとマスカルポーネ」

2,480円（税込）

【オニオン・モッツァレラチーズ・卵】スモークサーモン・マスカルポーネ・ディル

カルツォーネ「生ハムとサラミ」

2,480円（税込）

【オニオン・モッツァレラチーズ・卵】生ハム・サラミ

カルツォーネ「プルドポーク」

2,480円（税込）

【オニオン・モッツァレラチーズ・卵】プルドポーク・キャロットラペ

カルツォーネ「クワトロ・フンギ」

2,480円（税込）

【オニオン・モッツァレラチーズ・卵】舞茸・ぶなしめじ・エリンギ・えのき

■カルツォーネをディップする、選べる4種のソース

刺激的なガーリックトマトソース

全てを包み込む万能なチーズクリームソース

至高の香りを放つオマールクリームソース

リッチで芳醇なトリュフクリームソース

ワイン酒場 GabuLicious（ガブリシャス）渋谷店について

気の合う仲間とワイワイ楽しみながら、気軽にワインが楽しめるにぎわいワイン酒場です。デート、女子会、パーティーなど、落ち着いた雰囲気の店内はどんなシーンにもぴったりです。

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目10－3

電話番号：03-6809-0525

営業時間：月・火曜日：17:00～23:00、水・木曜日：11:30～23:00、金・土曜日・祝前日：11:30～23:30、日曜日・祝日：11:30～23:00

※水～金曜日・祝前日は14:30～17:00までCLOSE

URL ： https://www.dd-holdings.jp/shops/gabulicious/shibuya