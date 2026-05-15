【salut!】“見せたくない”を“魅せたい”に変える「見せずに、魅せる」シリーズが新登場！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パル スリーコインズカンパニーが展開するインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」では、5月18日(月)より、見せたくないものをお洒落に目隠しできる木製インテリア「見せずに、魅せる」シリーズの発売を開始いたします。

誰の家にもある、見せたくないものや隠したい場所。

そんな空間を、手軽にお洒落に整えませんか？

“見せたくない”を“魅せたい”に変える。

そんなコンセプトのもと、空間をさりげなく引き立てる木製アイテムを揃えました。





▼「見せずに、魅せる」の概要はこちら▼

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=260518sal_001&b=salut(https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=260518sal_001&b=salut)

商品ラインナップ ※すべて税込み価格

「ごちゃつくコンセント周りをお洒落に隠せる」

目隠しキャビネット \4,400

・棚付きで上下に分けて収納できる

・棚の取り外し可能

「身だしなみチェックも収納もこれ一台で」

ラダースタンドミラー \6,600

・裏面にスリッパやストールなどを収納可能

・棚にはバッグなどを収納可能

「ゴミを隠せる＆サイドテーブルとして使える」

目隠しダストボックス \4,950

・お洒落なデザインでインテリアに馴染む

・ソファやベッドサイドに置いてサイドテーブルとして使える





「ケーブル＆ティッシュボックスをおしゃれに隠せる」

マルチケーブルボックス \1,650

・ケーブル類とティッシュボックスをまとめて収納できる

・ほこりから守ったり、お子さまやペットのいたずら防止に





「置き場に困るサプリをすっきりお洒落に」

サプリメント収納 \2,200

・冷蔵庫に貼り付けられるマグネット仕様

・壁掛けでも使用できる金具付き

・キッチンや玄関周りでも活躍





「生活感の出る芳香剤をお洒落に」

ドア風芳香剤カバー \1,430

・香りはそのまま、お洒落に隠せる





「生活感の出るインターフォンをお洒落に」

インターフォンカバー \1,650

・インターフォンに引っ掛けるだけの簡単取り付け





「生活感の出るコンセントをお洒落に」

ドア風コンセントカバー2連 \550

・小さなドアのような遊び心のあるデザイン

・扉付きでほこりから守る

▼「見せずに、魅せる」商品一覧はこちら▼

https://www.palcloset.jp/display/display/?section_cd=260518salkakusu





■販売概要

発売日：5月18日(月)





全国のsalut!店舗（https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=salut）

公式オンラインストア（https://www.palcloset.jp/salut/）





●salut!（サリュ）について

「まいにち インテリア」をコンセプトとしたインテリア雑貨ショップ。

何気ない日常でも愛着があるインテリアと過ごすことで、その時間が豊かになる。

そのときの気分にあわせて、気軽にインテリアを選んでもらいたい。

日々日常を大切にするためのインテリアをsalut!は提案します。



全国に12店舗展開。（2026年5月18日現在）



ブランド概要

http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut

公式Instagram：https://www.instagram.com/salut_shop/

X：https://twitter.com/salut_shop

■ご取材につきまして

salut!（サリュ）をご取材頂けるメディア様（TV、雑誌、新聞、SNS、動画等）を

募集しております。

取材ご希望の際は、salut!PR担当へご連絡をお願いいたします。







