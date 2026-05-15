元「ラストアイドル」畑美紗起がプロデュースする6人組アイドルグループ「Lumietoile（ルミエトワール）」が始動！6月27日(土)にデビューライブでお披露目決定！

株式会社TWIN PLANET

この度、元「ラストアイドル」の畑美紗起がプロデュースを手がける、6人組アイドルグループ「Lumietoile（ルミエトワール）」（略称：ルミエト）が始動。

6月27日(土)に神田明神ホールにて、デビューライブ『まだ名もない星たちへ』を行い、デビューすることが決定いたしました。

また、デビュー曲「なりたい、無敵ヒロイン」を5月26日(火)に配信リリースいたします。

公式サイト：https://www.marshmallowlab.jp/lumietoile(https://www.marshmallowlab.jp/lumietoile)

これまで「ラストアイドル」・「×純文学少女歌劇団」で活躍し、現在は女優・モデル・クリエイターとして活動する畑美紗起。2025年11月より、自身がプロデュースする新たな王道アイドルプロジェクトとしてオーディションを開催いたしました。

オーディションで選ばれたのは、19歳から24歳までの計6名。グループ名の「Lumietoile（ルミエトワール）」は、“光”を意味する「Lumiere」と、“星”を意味する「Etoile」という言葉を掛け合わせ、メンバー一人ひとりの個性や輝きを集め、光として誰かの夜空を照らす存在を目指すという思いが込められています。

今後、株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）・株式会社DONUTS・株式会社インクストゥエンターの3社合同マネージメントのもと、多くの方に愛され、誰かの心を動かせるようなグループを目指して活動してまいります。

公式SNS

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■Lumietoile メンバープロフィール

橘優衣（たちばなゆい）

生年月日：2006年11月23日

メンカラ：ロイヤルブルー

出身地 ：東京都

身 長 ：166cm

趣 味 ：おさんぽ、アイドルのオタ活、野球観戦、ベイマックスのグッズ集め

特 技 ：ダンス、フラフープ、ディズニーの豆知識を即座に言える

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茅野花音（かやのかのん）

生年月日：2005年10月21日

メンカラ：シャンパンイエロー

出身地 ：東京都

身 長 ：160cm

趣 味 ：アニメ、漫画鑑賞、ピアノ

特 技 ：世界遺産に詳しい

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越まりん（こしまりん）

生年月日：2001年11月25日

メンカラ：ベイビーピンク

出身地 ：長野県

身 長 ：146cm

趣 味 ：アイドル鑑賞、メイク研究

特 技 ：野球をすること、9種類のスポーツ、ヘアアレンジ

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夏八木音羽（なつやぎおとは）

生年月日：2002年8月6日

メンカラ：ミルキーオレンジ

出身地 ：石川県

身 長 ：156cm

趣 味 ：音楽、編み物、ファッション

特 技 ：歌、時間当て、声の聞き分け

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月城妃奈（つきしろひな）

生年月日：2006年11月2日

メンカラ：ルビーレッド

出身地 ：神奈川県

身 長 ：154cm

趣 味 ：ガチャガチャ、カフェ巡り、セルフネイル、イラストを描くこと、アイドル鑑賞

特 技 ：セルフネイル

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羽田心咲（はねだみさき）

生年月日：2003年11月14日

メンカラ：ペールグリーン

出身地 ：埼玉県

身 長 ：152cm

趣 味 ：ディズニーリゾートに行くこと、美味しいご飯を食べること

特 技 ：なんでも楽しめること！ハマったらとことん！

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■「Lumietoile（ルミエトワール）」プロデューサー・畑美紗起 コメント

この度、畑美紗起がプロデュースする新アイドルグループ「Lumietoile（ルミエトワール）」が始動することとなりました。

「Lumietoile（ルミエトワール）」には、“光”を意味する「Lumiere」と、“星”を意味する「Etoile」という言葉を掛け合わせています。

メンバー一人ひとりの個性や輝きが集まり、大きな光になれるように--。

そして、まだ小さな光でも、誰かの夜空を照らす存在になれるように。

そんな想いを込めています。

本プロジェクトは、株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）、株式会社DONUTS、株式会社インクストゥエンターによる共同プロジェクトとしてスタートいたします。

今回のオーディションでは、たくさんのご応募をいただきました。

書類審査では、一人ひとりの想いや言葉にしっかり目を通させていただき、「全員に会ってみたい」と感じるほど、それぞれに大きな魅力がありました。

その中で出会えたメンバーたちは、大きな可能性を持った存在です。

一人ひとりの個性を大切にしながら、たくさんの方に愛され、誰かの心を動かせるグループを目指して活動してまいります。

メンバーと共に、ここから新しい物語を作っていきます。

ぜひこれからの活動を楽しみにしていてください。

プロフィール

アイドルの夢を叶えるためにオーディションを受け続けるも落選を繰り返し、ラストチャンスで受けた、秋元康氏プロデュースによるオーディションバトル番組『ラストアイドル』（テレビ朝日系、2017年8月に放送開始）にて合格し2期生としてメジャーデビュー。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」をはじめとする様々な音楽番組の出演、アイドルフェス出演等、多岐に渡り活動。

その後、×純文学少女歌劇団に所属しミュージカルに初挑戦。

現在は女優・モデル・クリエイターとして活躍中。

女性ファンも多く、SNSの総フォロワーは40万人を超える。

X：@misaki_hata（https://x.com/misaki_hata）

Instagram：@miiicha_0327（https://www.instagram.com/miiicha_0327/）

TikTok：@hata_misaki（https://www.tiktok.com/@hata_misaki）

YouTube：@HataMisaki（https://www.youtube.com/@HataMisaki）

■デビュー曲「なりたい、無敵ヒロイン」詳細情報

きらめくシンセサイザーの音色と疾走感あふれるビートが、王道アイドル「Lumietoile（ルミエトワール）」の誕生を華やかに告げるデビューアップチューン。

大好きな人の視線を奪うためにひたむきに努力する等身大の恋心を描いた歌詞が、聴く人の胸を力強く打ちます。ライブ会場でファンと一体になって盛り上がれる仕掛けも満載の、まさに“無敵”のアイドルソングとなっています。

また、プロデューサーの畑美紗起が、楽曲制作の初期段階から世界観や方向性について作家陣と密にコミュニケーションを重ね、アイドルが持つ葛藤やひたむきさを誰よりも理解しているからこそ表現できる、リアリティが共存した一曲となっています。

楽曲概要

タイトル ：なりたい、無敵ヒロイン

配信日 ： 5月26日(火)

作 詞 ：Rauto Mori・林田桃子

作曲・編曲：Rauto Mori

■デビューライブ詳細情報

Lumietoile Debut Live『まだ名もない星たちへ』

日時：6月27日(土) OPEN 12:30／START 13:00

会場：神田明神ホール（東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F）

チケット：https://t-dv.com/eqxZKM8D0gjGDzou33Xr

・Sチケット：6,600円（前方優先エリア・特典2種贈呈）

抽選申込：5月18日(月)18:00～5月24日(日)23:59

一般販売：5月27日(水)18:00～6月26日(金)23:59

・Aチケット：2,800円（一般エリア・特典1種贈呈）

一般販売：5月27日(水)18:00～6月26日(金)23:59

・Fチケット：0円（無料観覧エリア＜最後方＞）

抽選申込：5月27日(水)18:00～6月2日(火)23:59

※Sチケット・Fチケットの2券種は抽選申込制

※上記全て税込価格

※別途ドリンク代

※当日は各券種＋1,000円

※終演後に特典会＆物販を開催

■【デビューライブ同日開催】Lumietoile主催 3マンライブ情報

Lumietoile主催 3マンライブ『Starlight Memorial』

日時：6月27日(土) OPEN 16:30／START 17:00

会場：神田明神ホール（東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F）

出演グループ：Root mimi・Ma’Scar’Piece・Lumietoile

チケット：https://t-dv.com/X3N3vEopEnpZ0Zk7W0zA

・Sチケット：3,500円（前方エリア）

一般販売：5月18日(月)20:00～6月26日(金)23:59

・Aチケット：2,200円（後方エリア）

一般販売：5月18日(月)20:00～6月26日(金)23:59

※先着購入順

※上記全て税込価格

※別途ドリンク代

※当日は各券種＋1,000円

※終演後に特典会＆物販を開催

■会社概要

株式会社TWIN PLANET

代表取締役：矢嶋 健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5丁目52－2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

ＵＲＬ ：https://twinplanet.co.jp

株式会社DONUTS

代表取締役：西村啓成

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

ＵＲＬ ：https://www.donuts.ne.jp/

株式会社インクストゥエンター

代表取締役社長：田村優

所在地 ：東京都渋谷区元代々木町52-5 コロムビア代々木公園ビル5F

事業内容：株式会社インクストゥエンターは、多様なクリエイティブをチームワークにより最大限に発揮し、独自のマーケティング戦略によって、国内並びに海外へ向け、音楽、映像を主軸とした幅広いエンターテイメントコンテンツを発信しているクリエイティブカンパニーです。

ＵＲＬ ：https://incs-toenter.jp