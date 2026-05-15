山内優花、2ndシングル『愛の仕方』を5月15日に配信リリース！

The Orchard Japan

ミュージカル「Fate/Zero」や歌劇『桜蘭高校ホスト部』をはじめとする話題作に出演し、繊細な表現力と歌唱で注目を集める山内優花が、2ndシングル『愛の仕方』を2026年5月15日に配信リリース。

クラウドファンディングでの支援からアーティスト活動を始動した山内優花。第2弾シングルとなる本作も、作詞を山内優花自身が手がけ、作曲・音楽プロデュースは前作に引き続きYu（vague）が担当している。

『愛の仕方』は、自分を肯定しきれない心の揺らぎの中で、そばに在る存在との関わりを通して少しずつ変化していく感情を描いた楽曲。そのぬくもりに触れることで、自分自身へのまなざしがやわらいでいく――そんな内面の移ろいを丁寧にすくい上げながら、聴く人それぞれに寄り添う一曲となっている。

また、本作のミュージックビデオは山内優花自身が撮影・編集を手がけており、楽曲の世界観をより深く体感できる映像作品に仕上がっている。

■『愛の仕方』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=20kXYYWcRWM ]

■山内優花コメント

「愛の仕方」は、自分自身をまっすぐ愛することが難しかった時期に、大切な人たちからもらった言葉や、触れ合う時間、愛情を通して、少しずつ自分を認められるようになった経験から生まれた楽曲です。

誰かに優しく触れられることで、自分の中の「嫌い」が「好き」に変わっていく。そんな瞬間に、私は何度も救われてきました。

もし、自分のことを信じられない時があっても、無理に一人で頑張らなくて大丈夫。

あなたの周りにいる、大切な人の言葉や行動に、少しだけ目を向けてみてほしい。

この曲が、あなたにとって「自分の愛し方」を見つけるきっかけになれたら嬉しいです。

2026年5月15日(金)配信リリース

山内優花『愛の仕方』

作詞：山内優花

作曲・編曲：Yu（vague）

配信URL：https://orcd.co/5mmb6v6

●アーティスト情報

・アーティスト活動HP：https://yukayamauchi-artist.bitfan.id/

・Instagram: https://www.instagram.com/yuka__yamauchi/

・TikTok: https://www.tiktok.com/@yukayamauchi22

・X: https://x.com/ymucyk_official

・公式HP：https://yamauchi-yuka.bitfan.id/

・プロフィール

舞台・ミュージカルを中心に俳優として活動し、舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」やミュージカル「Fate/Zero」シリーズ、歌劇『桜蘭高校ホスト部』シリーズなどの話題作に多数出演。繊細な表現と歌声で存在感を放つ。

2025年1月に1stシングル『晴れ舞台』をリリースしアーティスト活動を本格始動。同楽曲が主題歌となったショートムービー『カナデルミライ』は海外の映画祭で複数の賞を受賞。同年6月にはワンマンライブを開催し成功を収めるなど、音楽活動の幅を広げている。

また、7月2日より舞台「ウロボロス‐警察ヲ裁クハ我ニアリ‐」再演への出演を予定しているほか、7月14日にはライブ出演も予定。詳細はアーティスト活動HP・SNSにて順次公開予定。