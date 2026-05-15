ReoNaさんのデフォルメラバーフィギュア第2弾を制作するクラウドファンディングがソレオスにて5月15日から開催！新たに5つの楽曲衣装からラインナップ！

株式会社アニメイトホールディングスプロジェクトページはこちら！ :https://soreosu.com/projects/reona-2nd?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_reona-2nd

株式会社アニメイトが運営するクラウドファンディングサービス「ソレオス」にて、【ReoNa デフォルメラバーフィギュア第2弾プロジェクト！】が5月15日より開催されます。

今回開催されるクラウドファンディングプロジェクトは2024年4月～5月に開催され、大好評だったReoNaデフォルメラバーフィギュア制作の第二弾となっており、各ステージで目標達成率100%に到達するとフィギュアの制作が決定します。今回は新たに5つの楽曲衣装をモチーフにしたフィギュアの制作に挑戦。ラインナップは【R.I.P.】・【ガジュマル～Heaven in the Rain～】・【GG】・【End of Days】・【HEART】となっており、どれもかわいらしくデフォルメされていますのでプロジェクトページをぜひチェックしてみてください。

さらに、本プロジェクトでは「5つすべてのステージが100%達成」＆「全5種すべてをご購入いただいた支援者様」に感謝の気持ちを込めて、ReoNaさんの楽曲『HEART』のジャケットに登場するラグマットをモチーフとした「特製布コースター」をプレゼントいたします。

この機会にぜひ全種コンプリートし、お手元にお迎えしてみてください。



■プロジェクト情報

ReoNa デフォルメラバーフィギュア第2弾プロジェクト！

開催期間：2025年5月15日18:00～6月30日23:59

プロジェクトページ(https://soreosu.com/projects/reona-2nd?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_reona-2nd)



■リターン品・コース一覧

【R.I.P.】衣装コース：4,400円（税込/送料込）

【ガジュマル～Heaven in the Rain～】衣装コース：4,400円（税込/送料込）

【GG】衣装コース：4,400円(税込/送料込)

【End of Days】衣装コース：4,400円(税込/送料込)

【HEART】衣装コース：4,400円(税込/送料込)

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■ソレオスとは

「ソレオス」は、アニメ・コミック・ゲーム・声優に関連するプロジェクトを支援するためのクラウドファンディングサービスです。ファンの力でイベントやオリジナルグッズの実現が可能となり、支援者にはプロジェクト発案者から感謝のリターン品が贈られます。



■権利表記

illust:Siu Tatsuta

■関連URL

プロジェクトページ(https://soreosu.com/projects/reona-2nd?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_reona-2nd)

ReoNa公式X(https://x.com/xoxleoxox)

「ソレオス」公式X(https://x.com/animate_soreosu)

「ソレオス」公式サイト(https://soreosu.com/)