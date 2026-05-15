【祝・日本代表選出】STVVスポンサーのインキュベーター株式会社、営業リスト作成ツール「アカマネリスト」の特別無料トライアルキャンペーンを本日より開始！

インキュベーター株式会社

エンタープライズセールス支援プラットフォーム「アカマネシリーズ」を展開するインキュベーター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八並 嶺一）は、オフィシャルスポンサーを務めるシント＝トロイデンVV（ベルギー）所属の谷口彰悟選手、後藤啓介選手の2名が、2026年サッカーワールドカップ日本代表メンバーに選出されたことを記念し、法人向け営業リスト作成ツール「アカマネリスト」の特別無料トライアルキャンペーンを本日より開始いたします。（お申込みはこちら(https://www.akamane.jp/list/campaign-wc2026)）

■ キャンペーンの背景

無料トライアル解放キャンペーン

当社はSTVVのスポンサーとして、世界へ挑戦する選手たちを日々応援しております。この度の日本代表メンバー選出という快挙を記念し、日本のBtoB企業の「売上拡大への挑戦」を支援すべく、通常は提供していない「アカマネリスト」の無料トライアルを特別枠としてご用意いたしました。

■ キャンペーン内容

アカマネ×STVV1. 特別無料トライアルの解放（300件分）

受付ブロックを回避できる「部署直通番号」や、企業の“今”の動きを捉える「インテントタグ」を備えた高精度な営業リストを、「300件分」無料でダウンロードいただけるトライアルアカウントを発行いたします。

2. 勝利連動型サプライズボーナス

ワールドカップ本大会にて日本代表が1勝するごとに、無料ダウンロード件数の追加など、キャンペーン特典をさらにリッチ化してまいります。気になる追加特典の詳細は、日本代表が「勝利した翌営業日にサプライズ発表」いたします。日本代表の快進撃とともに、貴社の営業活動も強力に後押しします。

■ キャンペーン適用条件および期限

■ お申し込み方法

- 対象企業：これまでアカマネリストをご利用いただいたことのない「新規企業様」限定- お申し込み期限：ワールドカップ日本代表の最終戦の翌日まで- トライアル有効期間：アカウント発行日から2週間

以下のキャンペーン専用URLよりお申し込みください。

https://www.akamane.jp/list/campaign-wc2026

■インキュベーター株式会社について

エンタープライズセールス特化型ソリューション「アカマネ」を展開するセールステックカンパニー。「テクノロジー」×「実行支援」×「教育」を融合した独自のアプローチで、アポ獲得から顧客深耕まで、BtoB営業の全プロセスをワンストップで革新します。従来のツールベンダーの枠を超え、買い手の購買体験向上とLTV最大化を実現する「売れる仕組み」を企業に実装します。

会社名：インキュベーター株式会社

所在地：〒150-0047 東京都渋谷区神山町11-15 神山フォレスト 2F

代表者：代表取締役 八並 嶺一

設立 ：2022年8月8日

事業内容：アカマネ（エンタープライズセールス支援）、インキュベーション支援

URL ：https://incubater.co.jp/

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本件のお問い合わせ先

マーケティング本部 新村

Email ： press@incubater.co.jp

TEL ： 03-6820-6483

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