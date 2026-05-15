耳を傾けるだけでもOK！ランチタイムを活用して、英会話スキルをアップさせよう！ 毎週水曜日開催！無料セミナー「クリスのランチタイム英会話【英文法編】【発音編】」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年6月の毎週水曜日、クリエイティブ業界で働く方々を対象に、ランチタイムの15分で楽しく英語を学ぶ無料のオンラインセミナー「クリスのランチタイム英会話」の【英文法編】と【発音編】を開催します。

■各回の詳細・お申し込みはこちらから

【英文法編】※締切：各回当日の12：30まで

▼6/3（水）開催：【Despite と In Spite Of の違い（名詞を用いた対比表現）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174310/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174310/?rls)



▼6/10（水）開催：【間接話法の基本：伝聞のカタチ（He said he was tired）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174316/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174316/?rls)



▼6/17（水）開催：【関係代名詞：Who / Which / That の使い分け（限定用法）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174320/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174320/?rls)



▼6/24（水）開催：【Whose の使い方：人や物の「所有」を表す関係代名詞】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174323/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174323/?rls)



【発音編】※締切：各回当日の13：00まで

▼6/3（水）開催：【似た響きを克服！L と R の違い（L vs. R Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174329/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174329/?rls)



▼6/10（水）開催：【似た響きを克服！Th と S の違い（Th vs. S Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174336/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174336/?rls)



▼6/17（水）開催：【似た響きを克服！V と B の違い（V vs. B Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174338/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174338/?rls)



▼6/24（水）開催：【似た響きを克服！F と H の違い（F vs. H Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174340/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174340/?rls)



昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、C&R社ではクリエイターの方がより気軽に英語に触れられる機会として「楽しみながら英語を学ぶ」をテーマにセミナーシリーズを開催しています。



毎週水曜日のテーマは「英文法」と「発音」。講師を務めるのは、日本在住歴約30年で、現在はC&R社で語学事業のマネジメントを担当するChris Larimore。1回たったの15分。ランチをしながら耳を傾けるだけでもOKです。英語を学びたいと思っていた方や業務で必要に迫られている方、海外への進出をご検討中の方など、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご参加ください！



■英文法編（毎週水曜日12：15～）

6/3（水）開催：Despite と In Spite Of の違い（名詞を用いた対比表現）

6/10（水）開催：間接話法の基本：伝聞のカタチ（He said he was tired）

6/17（水）開催：関係代名詞：Who / Which / That の使い分け（限定用法）

6/24（水）開催：Whose の使い方：人や物の「所有」を表す関係代名詞



■発音編（毎週水曜日12：45～）

6/3（水）開催：似た響きを克服！L と R の違い（L vs. R Sounds）

6/10（水）開催：似た響きを克服！Th と S の違い（Th vs. S Sounds）

6/17（水）開催：似た響きを克服！V と B の違い（V vs. B Sounds）

6/24（水）開催：似た響きを克服！F と H の違い（F vs. H Sounds）



≪こんな方におすすめ≫

・学生時代以降、英語に触れる機会がなかった方

・周りに海外クリエイターが増えてきたけれど、話すきっかけがつかめない方

・今度こそ、英語の勉強を続けたいと思っている方

・社内に外国人スタッフが増えてきたと感じている方

・海外のクリエイターや企業と仕事をしてみたい方 等

クリスのランチタイム英会話【英文法編】【発音編】

■日時

【英文法編】

2026年6月3日（水）12：15～12：30

2026年6月10日（水）12：15～12：30

2026年6月17日（水）12：15～12：30

2026年6月24日（水）12：15～12：30



【発音編】

2026年6月3日（水）12：45～13：00

2026年6月10日（水）12：45～13：00

2026年6月17日（水）12：45～13：00

2026年6月24日（水）12：45～13：00

※終了時間は前後する場合があります。ご了承ください。



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

Chris Larimore

クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナルエデュケーションセンター

アーカンソー州ヘンドリックス大学、英文学学士号

ミシシッピ大学、ミシシッピ州、英文学修士号

グローバル言語企業に20年間勤務。企業向け、大学向け、子供向け、TOEICなどあらゆるクラスを担当。現在は、C&R社で日本人向けの英語教育、外国人向けの日本語教育を中心とした語学事業のマネジメントを担当。アメリカ出身、約30年前に来日し、東京の下町に在住、妻、息子、娘、そしてペットのカメ2匹と暮らす。アメリカンフットボール、クラフトビール、日本の歴史、近所のお祭りが好き!



■受講料

無料



■対象

・クリエイティブに携わるすべての方

・ビジネス英語に興味がある方

・英語（英単語）を学びたい方

・英語のリスニング力・スピーキング力を鍛えたい方



■定員

各回30名



■各回の詳細・お申し込みはこちらから

【英文法編】※締切：各回当日の12：30まで

▼6/3（水）開催：【Despite と In Spite Of の違い（名詞を用いた対比表現）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174310/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174310/?rls)



▼6/10（水）開催：【間接話法の基本：伝聞のカタチ（He said he was tired）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174316/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174316/?rls)



▼6/17（水）開催：【関係代名詞：Who / Which / That の使い分け（限定用法）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174320/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174320/?rls)



▼6/24（水）開催：【Whose の使い方：人や物の「所有」を表す関係代名詞】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174323/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174323/?rls)



【発音編】※締切：各回当日の13：00まで

▼6/3（水）開催：【似た響きを克服！L と R の違い（L vs. R Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174329/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174329/?rls)



▼6/10（水）開催：【似た響きを克服！Th と S の違い（Th vs. S Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174336/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174336/?rls)



▼6/17（水）開催：【似た響きを克服！V と B の違い（V vs. B Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174338/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174338/?rls)



▼6/24（水）開催：【似た響きを克服！F と H の違い（F vs. H Sounds）】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174340/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174340/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「クリスのランチタイム英会話」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)