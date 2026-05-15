【日本・台湾BOOK☆WALKER】同人誌の相互販売を5月15日より本格始動／Mantra社のマンガ自動翻訳で言語の壁を越えた新たな読書体験を提供

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴおよび台灣漫讀股份有限公司は、両社が運営する総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」および「台湾BOOK☆WALKER」において、Mantra株式会社の協力のもと、自動翻訳付きビューアで閲覧可能なマンガ同人誌の相互販売を、2026年5月15日（金）より本格始動します。

(C)頸椎 (C)三月館

BOOK☆WALKERは、2010年にサービスを開始したKADOKAWAグループの総合電子書籍ストアです。出版社刊行の書籍に加え、2015年より個人・サークルによる同人誌の取り扱いをスタートしました。現在は10,000冊以上の同人誌の販売や、電子コミック作成ツールの提供など、販売・制作の両面でサービスを展開しています。また、2016年にサービスを開始した台湾BOOK☆WALKERでは、近年の台湾における同人誌人気の高まりを受け、2024年より同人誌の取り扱いを本格化しました。

国内の同人誌即売会は、海外ファンの来場者数が年々増加傾向にあり、同人誌の多言語化へのニーズは高まっています。その一方で、個人作家が海外展開するには、翻訳コストの高さなど、さまざまなハードルが存在します。この言語の壁を打破するため、“マンガ専用”自動翻訳システムを開発・提供するMantra社と、日本・台湾のBOOK☆WALKERが協力。2025年春より、日本語のマンガ同人誌を台湾のBOOK☆WALKERで、また中国語（繁体字）のマンガ同人誌を日本のBOOK☆WALKERで販売する、先駆的な「相互販売」を試験提供してきました。購入した同人誌は自動翻訳付きビューアにより、文脈を加味した自然な翻訳文を閲覧画面上に表示できます。

今回対象書籍を約340冊に拡大し、今後も順次拡大していきます。正式リリースを記念したキャンペーンも実施します。

趣味性や熱量が極めて高い同人誌の分野において、国や言語を越えて作品と読者が出会う場を創出することは、『「好き」と「好き」がつながる世界をつくる』をビジョンに掲げるドワンゴ電子書籍事業が果たすべき役割と考えています。今回のマンガ同人誌を皮切りに、今後はさらに対象範囲や対応言語の拡大を目指し、シームレスに読書を楽しめる環境を提供してまいります。

┃機能紹介

＜翻訳文を表示して読む方法＞

対象の同人誌を購入し、閲覧画面で吹き出しをタップ（マウスオーバー）することで、ページ下部に翻訳文を表示し読むことができます。

※翻訳対応は吹き出し内の台詞のみとなり、吹き出し外の効果音等は翻訳できません。

※翻訳文の表示はWebブラウザのみとなり、アプリや試し読みは非対象です。

■対象書籍一覧：

日本：https://bookwalker.jp/tag/10458/

台湾：https://www.bookwalker.com.tw/search?v=1264&series_display=1(https://www.bookwalker.com.tw/search?v=1264&series_display=1)

▲中国語（繁体字）同人誌への和訳表示／(C)頸椎▲日本語同人誌への中国語訳表示／(C)三月館

＜対象となる同人誌の販売方法＞

日本または台湾のBOOK☆WALKER著者センターより、通常通りマンガ作品の登録・審査・販売を行ってください。自動翻訳による相互販売の対象となる場合は、開始前に各サービスよりご連絡します。 ※追加の申請等は不要です

■BOOK☆WALKER著者センター：

日本：https://author.bookwalker.jp/

台湾：https://www.bookwalker.com.tw/selfapply

＜翻訳の品質について＞

本機能には、Mantra株式会社が開発したマンガに特化した機械翻訳エンジンを採用しています。マンガ専用の文字認識やキャラクターの識別技術を搭載し、物語の文脈や登場人物の関係性といった高度な内容理解を行うことで、高品質なマンガ翻訳を実現しています。

┃リリース記念キャンペーン

＜BOOK☆WALKER＞

■実施内容：対象作品にコイン+20%還元

■実施期間：2026年5月15日（金）～2026年5月31日（日）

■特設サイト：

・台湾BOOK☆WALKER 同人作品キャンペーン https://bookwalker.jp/select/4407/

・台湾BOOK☆WALKER BL同人作品キャンペーン https://bookwalker.jp/select/4408/

＜台湾BOOK☆WALKER＞

■実施内容：1冊15%OFF、3冊21%OFF、5冊31%OFF

■実施期間：2026年5月15日（金）～2026年5月31日（日）

┃サービス概要

＜BOOK☆WALKER＞

株式会社ドワンゴが運営する、2025年12月に15周年を迎えた総合電子書籍ストアです。国内最大級となる出版社1,500社以上、200万冊以上の品揃えを誇り、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの書籍を配信しています。1冊ごとの購入はもちろん、マンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ライトノベル等を月額で楽しめるサブスクリプションサービス「BOOK☆WALKER読み放題」や、1人1日10分間、対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子書籍ならではの新しい読書体験を提供しています。

■公式サイト：https://bookwalker.jp

■公式X：https://x.com/BOOK_WALKER

＜台湾BOOK☆WALKER＞

2016年よりサービスを開始した、台灣漫讀股份有限公司が運営する電子書籍ストアです。台湾における電子書籍市場のパイオニアとして、日本のマンガやライトノベルの繁体字版を中心に、台湾現地の出版社作品や同人誌など、幅広いジャンルの電子書籍を配信しています。

■公式サイト：https://www.bookwalker.com.tw/

＜Mantra株式会社＞

Mantra株式会社は「世界の言葉で、マンガを届ける。」をスローガンに、2020年に設立されました。マンガに特化したAI技術の研究開発、ならびに高速なマンガ翻訳を実現する翻訳ツール『Mantra Engine』、マンガを用いた英語多読学習アプリ『Langaku』などの提供を行っています。HONGO AI Award (2019) 、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」(2020)、AAMT長尾賞 (2021)、JEITAベンチャー賞 Early edge賞（2022）、電子出版アワード チャレンジ・マインド賞（2024）、Google Playベストオブ2025（自己成長部門）大賞（2025）、アプリブBest App Award（学習アプリ部門）優秀賞（2025）等を受賞しています。

■公式サイト：https://mantra.co.jp