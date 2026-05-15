SARUKANI、Ichika Nito＆RINZOと描くロックチューン「WORLD RECORD」配信スタート

株式会社Global GrowthSARUKANIIchika NitoRIZNO

世界大会優勝経験を持つビートボックスクルー・SARUKANIのフィーチャリングシリーズ『arigato.』第二弾、SARUKANI arigato. Ichika Nito & RINZO「WORLD RECORD」が、本日5月15日(金)に配信リリースされた。

世界的ギタリスト・Ichika Nitoを迎え、音楽プロデューサーRINZOとSARUKANIのトラックメイクを担うKoheyが手を組んで仕上げた本作は、ロックを基調としたエネルギッシュな一曲。ビートボックスとギターという異なる音楽性を高次元で融合させた。KAJIとRUSYによるダブルボーカルが、楽曲にさらなる熱量と推進力を与え、“世界を獲るのは、決して遠い夢ではない”という強いメッセージを体現している。タイトルの「WORLD RECORD」が示す通り、本作は国内外で活躍するアーティスト同士の才能が交差し、新たな到達点を提示する一曲に仕上がった。SARUKANIが掲げる“世界基準”のサウンドと、Ichika Nitoの唯一無二のギタープレイがぶつかり合う、挑戦的なコラボレーション作品となっている。

◆SARUKANIコメント

「WORLD RECORD」は、僕たちが今感じている不安や悩みを乗り越えて“もっと先へ行きたい”という衝動を、そのまま音にした楽曲です。 Ichika Nitoさんの熱量あふれるギタープレイにRINZOさんのアレンジが加わったことで、SARUKANIとしても新しい挑戦ができた一曲になりました。僕たちらしく突き進む姿勢と熱量を、この楽曲から感じてもらえたら嬉しいです。ぜひ大音量で聴いてください！

◆Ichika Nitoコメント

SARUKANIの新曲にフィーチャリングで参加しました。彼らの圧倒的なビートボックス表現にギターで飛び込む、かなり特別なコラボになっています。ぜひ楽しんでください！

リリース情報

2026年5月15日(金) 配信シングル

SARUKANI arigato. Ichika Nito & RINZO

「WORLD RECORD」

Stream/DL

https://orcd.co/srkn_worldrecord

Live Performance Video

https://youtu.be/BuUdzEYDMrU?si=kQUjHnxCGQrWkm7J

【フィーチャリングシリーズ・arigato.】

インストゥルメンタルを基盤とするビートボックスという音楽文化を活かし、世界各国のアーティストをfeat.に迎え入れ楽曲を制作・発表する。シリーズ名「arigato.」は、日本語で「感謝」を意味する言葉。アーティスト同士の出会い、そして音楽を通じて世界中のリスナーと繋がることへの想いが込められている。

【SARUKANI】

KAJI、Kohey、RUSY の3人からなる世界No.1ビートボックスクルー。ビートボックスをルーツに持ちながら、ジャンルを越えたダンスポップミュージックを制作している。ライブでは重低音のビートが全身を揺さぶる圧倒的なステージを展開。世界大会「GRAND BEATBOX BATTLE 2023」でチャンピオンに輝き、スペインの人気番組『GOTTALENT ESPAÑA』で決勝3位を獲得するなど、グローバルな舞台で実績を積み重ねてきた。さらに、GMO SONIC、SUMMER SONICといった大型音楽フェスへ出演し、国内外の音楽シーンで注目を集めている。

Official HP: http://sarukani.net/

X: https://twitter.com/SarukaniBeatbox

Instagram: https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/

YouTube: https://www.youtube.com/SARUKANI

TikTok: https://www.tiktok.com/@sarukanibeatbox