ソ・イングク、WAK新スキンケアブランドの公式モデルに就任！

株式会社WAK

新スキンケアブランド「FOUNDUE― The foundation your skin deserves ―」

が、ブランドの公式モデルとして、世界中で愛される俳優・アーティスト、ソ・イングクさんを迎え、日本での本格展開をスタートいたします。

そして――

2026年7月9日、東京・有明のSGCホール有明にて、ブランドの世界観を五感で体感できる一夜限りの大規模ローンチショーケースの開催が決定いたしました。

“肌を満たすこと”と、“心が満たされる瞬間”。

そのすべてが重なり合う、かつてない特別なステージが幕を開けます。

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■ FOUNDUE × ソ・イングク

「FOUNDUE― The foundation your skin deserves ―」

ただ肌を飾るためのスキンケアではありません。

毎日の肌に寄り添い、本来の美しさを引き出し、素肌そのものに自信を与えることを目指したブランドです。

そのブランドフィロソフィーを体現する存在として選ばれたのが、ソ・イングクさんでした。

優しさの中にある強さ。

繊細さと洗練を兼ね備えた唯一無二の存在感。

見る人の心を自然と惹きつけるその魅力は、「FOUNDUE― The foundation your skin deserves ―」が届けたい世界観そのものです。

ブランド関係者は次のようにコメントしています。

「ソ・イングクさんの持つ誠実で上品な雰囲気、そして自然体の美しさに強く惹かれました。

「FOUNDUE― The foundation your skin deserves ―」が大切にする“本来の美しさを育てる”という価値観を、これ以上ない形で表現してくださる存在だと感じています。」

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■ ソ・イングク プロフィール

2009年、韓国の人気オーディション番組で優勝を果たし、歌手として華々しくデビュー。その後、俳優としても圧倒的な支持を集め、『応答せよ1997』をはじめ、『主君の太陽』、『ショッピング王ルイ』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』など数々の話題作に出演。

さらに、2026年3月に配信された『マンスリー彼氏』では、Netflix国内外ランキング1位を記録し、世界中で大きな話題を呼びました。

繊細な感情表現と唯一無二の存在感、そして見る人を惹き込む圧倒的な演技力で、アジアのみならず世界中のファンを魅了し続けています。

繊細な感情表現と心を揺さぶる演技力で、アジアを中心に世界中のファンを魅了し続けています。

さらに音楽活動においても、日本を含むアジア各国でライブやファンミーティングを成功させ、俳優・アーティストの枠を超えた存在として高い人気を誇っています。

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■ 2026年7月9日 ローンチショーケース開催決定

「FOUNDUE― The foundation your skin deserves ―」

ローンチショーケースを開催いたします。

会場では、「FOUNDUE― The foundation your skin deserves ―」

の世界観を体感できる特別演出に加え、ここでしか見ることのできないスペシャルステージや限定プログラムを予定。

ブランドとソ・イングクが創り出す、“美しさ”と“感動”が融合するプレミアムな時間をお届けします。

この日、この場所でしか出会えない瞬間を、ぜひご体感ください。

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■ 今後の展開

イベント詳細や追加情報は、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開予定です。

FOUNDUEはこれから、スキンケアを通じて“自分をもっと好きになれる時間”を届けるブランドとして、日本からアジアへ、新たなビューティー体験を発信してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社WAK

所在地：東京都

代表者：代表取締役 糸洲亜沙美

■WAK協力会社

株式会社deartech / https://www.deartech.co.jp/company

美容業界向けで長年の実績を持つメーカー

heel GINZA / https://heel-ginza.com/

■ お問い合わせ先

株式会社WAK

Email：cs@wakplus.com

■ 公式情報

公式サイト：https://foundue.jp

公式X：https://x.com/FOUNDUEby

公式instagram： https://www.instagram.com/foundue.by/