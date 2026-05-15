TVアニメ「おそ松さん」放送10周年を記念した特別番組の放送が決定！！

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株式会社テレビ東京ホールディングス

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

「おそ松さん」放送１０周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』5月30日(土)あさ9時30分～放送！


■TVアニメ「おそ松さん」について


2015年10月に第1期の放送が始まったTV アニメ「おそ松さん」。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である 6 つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、2025年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えました。放送10周年を記念した数多くの展開の１つとして、「おそ松さん」放送１０周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』を放送することが決定しました！　


この番組では、20歳になってもクズでニートな6つ子たちの魅力を改めてリスペクト！スタジオに集結した世間では“クズ芸人”として認知される芸人たちが、様々なエピソードを“クズ芸人”ならではの視点で検証！他にも、とにかく笑えるギャグ回、意外にも泣ける回、心がじんわりほっこりする回など、「おそ松さん」の魅力を深掘りしていきます!



「おそ松さん」放送１０周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』
放送日時：5月 30 日（土）あさ 9時 30 分～10時00分
放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送）
出演：MC 有村昆、橋田歩果（ロージークロニクル）
ゲスト：ランジャタイ、カカロニ、酒井貴士（ザ・マミィ）　　　　　　　　


　　　　　　　


■「おそ松さん」関連番組を３週にわたり放送予定！


5月30日(土)の特番だけでなく、テレ東では３週に渡り「おそ松さん」関連番組を放送予定！


詳細は後日発表します！


※一部地域での放送になる可能性がございます。



■テレビアニメ『おそ松さん』作品概要


(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会


【公式サイト／公式SNS】


公式サイト： osomatsusan.com(https://osomatsusan.com/)


公式X(旧Twitter)：＠osomatsu_PR


公式TikTok：＠osomatsu_anime


10周年特設サイト：https://osomatsusan.com/osmt10th/



【STAFF】


監督:小高 義規


シリーズ構成:松原 秀


キャラクターデザイン:安彦 英二　


総作画監督：渡邊葉瑠、和田佳純


副監督：二村寧々　


美術監督:田村 せいき


色彩設計:垣田 由紀子


撮影監督:福士 享


編集:坂本 久美子


音楽:橋本 由香利　


音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ、テレビ東京ミュージック


音響監督:菊田 浩巳


音響制作:楽音舎


アニメーション制作:PIERROT FILMS



【CAST】


おそ松役：櫻井 孝宏


カラ松：中村 悠一


チョロ松：神谷 浩史


一松：福山 潤


十四松：小野 大輔


トド松：入野 自由


トト子：遠藤 綾


イヤミ：鈴村 健一


チビ太：國立 幸


ダヨーン：飛田　展男


デカパン：上田　燿司


ハタ坊：斎藤　桃子


松造：井上 和彦


松代：くじら