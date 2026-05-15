折りたたんで持ち運べるE-Bike「UNIO e16」発売決定。16インチ × ミッドシップモーターで本格走行【DAHON INTERNATIONAL】

“小さいのに走る”を実現するミッドシップ構造

武田産業株式会社コンパクトな小径ながら、しっかり走る理由は“ミッドシップ構造”にあります。

UNIO e16は、クランク（ペダル軸）部分にモーターを配置したミッドシップ構造を採用。ペダル操作に合わせて自然にアシストが加わるため、小径モデルながら力強くスムーズな走行を実現します。坂道や発進時も無理なく走れる設計です。

また、折りたたむことでコンパクトに持ち運びができるため、車載や輪行、室内保管など幅広いシーンで活用できます。

発売中の「UNIO 20インチモデル」と同様のミッドシップモーターを採用し、走行性能を維持したまま、よりコンパクトなサイズを実現しました。

9段変速×ミッドシップでスムーズな走行

外装9段変速を搭載し、モーターと連動。

ギア切り替えにより坂道・平地・長距離といった様々なシーンに対応します。

外装9段変速最大約100kmのロングライド性能

36V / 9.5Ahのバッテリーを搭載し、

最大約100km（Mode1）の走行が可能。



最大走行可能距離： 平坦舗装路100km（モード1）

シートポストバッテリー

Folding Size

コンパクトに折りたたむことができるため、輪行袋に入れて持ち運んだり、車に積み込んで出かけることができます。

また、室内にも保管しやすく、限られたスペースでも扱いやすいサイズです。

折りたたみサイズ H66cm×W71cm×D37cm手元スイッチ

速度・走行距離・バッテリー残量を表示。

アシスト切替やライトのオン・オフ操作も手元で行えます。

速度・距離・バッテリー残量を表示

UNIO e16は、 折りたたんで持ち運べるコンパクトさと、本格走行性能を兼ね備えた16インチE-BIKEです。

■ 製品仕様

価格：250,000円 (税込：275,000円)

商品名：UNIO e16 (ユニオ)

モーター：ミッドシップモーター（36V / 200W）

バッテリー：36V / 9.5Ah（約342Wh）

変速：外装9段（11-32T）

最大走行距離：約125km（Mode1）

充電時間：約5時間

フレーム：Dalloy Aluminum

型式認定番号：公 N 25-24

普通自転車型式認定番号：公 A 25-24

■WEB

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■ SNS

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DAHON (ダホン)

アメリカ・カリフォルニア生まれの折りたたみ自転車ブランド。創業者であるデヴィッド・T・ホン博士は、環境問題と都市交通の課題に着目し、コンパクトで携帯性に優れた「フォールディングバイク（折りたたみ自転車）」を開発しました。1982年の創業以来、世界中で販売実績を重ね、現在ではグローバルに展開するフォールディンバイクのトップブランドとして確固たる地位を築いています。

DAHON INTERNATIONAL (ダホン・インターナショナル)

DAHON社がさらなる革新を目指し、より先鋭的でテクニカルな、従来のフォールディングバイクの枠にとらわれないブランドとして日本国内向けに展開するブランド。2018年に武田産業株式会社と日本国内販売における「DAHON INTERNATIONAL」ブランドについて公式ライセンス契約を締結しました。

DAHON INTERNATIONAL 日本代理店 武田産業株式会社

全国8カ所に拠点を持つ、昭和13年創業のメーカー志向型卸売商社です。全国一律の物流体制・スピーディなサポート体制を目指し、安全・安心はもちろん、売れる商品提案ができるメーカー型ベンダーを目標としております。安心して乗れる自転車、安全に乗れる環境を作るために何ができるかを考え、企業使命として”自転車を文化に”をスローガンに、自転車をただの交通手段としてばかりではなくスポーツ・レジャーとして欧米のように文化として定着するよう自転車の地位向上のため啓蒙活動を行っています。