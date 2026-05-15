本日5月15日からデザイン画の募集開始（エントリー締切：7月14日）

東京都

インクルーシブデザインやサステナブルな着物活用等の全4部門

パリコレデザイナーらが審査・育成、受賞者はブランド立ち上げ支援＆パリで作品発表

東京都は、世界に羽ばたくファッションデザイナーの発掘・育成を目的に、

都内在住・在学の学生を対象とした「Next Fashion Designer of Tokyo／NFDT」と、

都内在住・在学・在勤の学生やアマチュアデザイナーを対象に、着物の生地等を活用する

「Sustainable Fashion Design Award／ SFDA」の2つのファッションコンクールを主催しています。

本日5月15日(金)より、2026年度の作品募集を開始します（エントリー締切：7月14日(火)）。

インクルーシブデザインや着物の生地・伝統素材などを活用する全4部門でデザイン画を募集。

服飾学生に限らず、アートやデジタル、映像制作など、

多様なクリエイションに携わる若手からの応募を広く募ります。

障害の有無に関わらず楽しめる「インクルーシブデザイン」（写真は昨年度の大賞作品）日本の伝統「着物」を現代ファッションで持続可能に継承するサステナブルな部門も（写真は昨年度の大賞作品）

昨年度（第4回）の応募総数は約2,000点。

受賞者が続々とブランドを始動するなど、新鋭デザイナーの登竜門として定着しています。

「NFDT」2部門 ：

「フリー部門」（自由テーマ） ／ 「インクルーシブデザイン部門」（障害のある方の着用を前提）

「SFDA」2部門 ：

「ウェア部門」 ／ 「ファッショングッズ部門」（バッグやアクセサリー、シューズ等）

ANREALAGE森永氏ら豪華審査員がずらり！ファイナリストはファッションショー形式の最終審査へ

審査員には、日比野克彦氏（東京藝術大学長）をはじめ、パリコレデザイナーの森永邦彦氏 （ANREALAGE）・高橋悠介氏（CFCL）、小泉智貴氏（TOMO KOIZUMI）ら、業界の第一線で活躍する16名が名を連ねます。

また、SNSによる一般投票も実施。誰もが審査員となり、次世代の才能を応援することが可能です。

一次・二次審査通過及び一般投票を通過したファイナリストは、2027年3月に都内で開催予定のファッションショー形式の最終審査に臨みます。全4部門で、審査員選考による「東京都知事賞（大賞1組・優秀賞2組）」と、一般投票による「特別選抜賞（1組）」を決定します。

「育成」に注力、受賞者のパリでの作品発表をサポート

本コンクールの最大の特徴は、審査・発掘にとどまらず、世界で活躍できる人材の「育成」に注力している点です。

一次審査通過者には、パリコレデザイナーや業界のプロによるワークショップを、二次審査通過者には、将来を見据え、流通などを学ぶビジネス体験の場を設けます。

2023年度受賞者のパリでの合同ショーの様子（今年1月）

さらに、受賞者計16組（延べ数）には、賞金最大100万円に加え、ブランド立ち上げ支援、パリでの作品発表のサポートなど、デザイナー育成プログラムを提供します。

【NFDT審査員】パリコレデザイナーやバイヤー、障害者支援団体の代表ら多彩な面々が集結

審査員長は日比野克彦氏（東京藝術大学長）、副審査員長には原由美子氏（ファッションディレクター）が就任。

審査員には、森永邦彦氏（ANREALAGE）らパリコレデザイナーのほか、メディアやバイヤーなど、ファッション業界を牽引するトップランナーが集結します。

また、障害のある方のニーズに即した機能性とファッション性を両立した「インクルーシブデザイン部門」を設置。審査には、障害者支援団体の代表も加わり、専門的見地からの選考を行います。

【募集要項】

Next Fashion Designer of Tokyo 2027（ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ）

＜応募資格＞

都内在住又は在学中の学生・生徒 （グループ申請、複数作品の応募も可）

＜応募受付＞

2026年5月15日～7月14日 ※当日消印有効（郵送の場合）

＜部門＞

フリー部門、インクルーシブデザイン部門

＜提出物＞

【WEB・郵送で受付】 各部門、2027Autumn/Winterコレクションにおけるデザイン画等

＜審査ポイント＞

各部門のテーマを基に、デザイン性、機能性、新規性、市場性・ビジネス性、サステナビリティ、

将来性、障害のある方 の利用のしやすさなどの観点から総合的に審査

＜公式サイト＞

https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/ ※ファイル形式など応募方法の詳細記載

＜問合せ先＞

Next Fashion Designer of Tokyo 2027 運営事務局 TEL：03-6820-6038

【SFDA審査員】世界的ドレスデザイナー小泉智貴氏（TOMO KOIZUMI）が新たに！

審査員長にノルベール・ルレ氏（LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン合同会社 社長）、副審査員長には篠原ともえ氏（アーティスト）が就任。

また、世界的なドレスデザイナーの小泉智貴氏（TOMO KOIZUMI）が、今回新たに審査員に加わります。このほか、リメイク手法をコレクションに取り入れているデザイナー石田栄莉子氏（MALION vintage）らも参加します。

さらには、小泉文明氏（(株)メルカリ 取締役会長）、椋田暁氏（(株)三越伊勢丹 バイヤー）が、クリエイティブとビジネスの両側面から審査を行います。

【募集要項】

Sustainable Fashion Design Award 2027（サステナブル ファッション デザイン アワード）

＜応募資格＞

都内在住又は在学・在勤中の学生・生徒、アマチュアデザイナー （グループ申請、複数作品の応募も可）

＜応募受付＞

2026年5月15日～7月14日 ※当日消印有効（郵送の場合）

＜部門＞

ウェア部門、ファッショングッズ部門

＜提出物＞

【WEB・郵送で受付】 各部門、2027Autumn/Winterコレクションにおけるデザイン画等

＜審査ポイント＞

着物の生地等（和装のためにつくられた素材など）を活用したデザインであること

着物の生地等の活用方法を含めたデザイン性、機能性、新規性、市場性・ビジネス性、サステナビリティ、将来性などの観点から総合的に審査

また、伝統の継承と革新等、挑戦の意思が感じられること等を総合的に審査

＜公式サイト＞

https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/ ※ファイル形式など応募方法の詳細記載

＜問合せ先＞

Sustainable Fashion Design Award 2027 運営事務局 TEL：03-6820-6039

【選考フロー】（NFDT/SFDA共通）

【一次審査（2026年8月）】

＜デザイン画による審査 ＞ （応募期間：5月15日～7月14日）

・各部門15名程度を一次審査通過者として選定 （8月上旬を目途に通過者に連絡）

【制作補助・ワークショップ（2026年8-11月）】

＜一次審査通過者への支援＞

・二次審査に向けたルック制作材料費の補助（上限5万円）

・制作アドバイザーによるワークショップ／世界で活躍する若手デザイナーとの交流機会

【二次審査（2026年11月）】

＜二次審査・一般投票＞

・ルックに関するプレゼン等を実施、専門家・有識者等が審査し、各部門6組選定

・デザイン画を公式SNSで公開、「いいね！」数による一般投票で各部門3組選定（9-10月）

【ビジネス体験（2026年12月-2027年2月）】

＜二次審査通過者への支援＞

・最終審査に向けたルック制作材料費の補助（上限10万円）

・「デザインを販売できる商品にする過程」を体験する“ビジネス経験”の場を提供

【最終審査（2027年3月）】

＜最終審査会（ファッションショー形式）＞

・審査員による選考、一般来場者・オンライン視聴者による人気投票で受賞者を決定

【受賞特典】（NFDT/SFDA共通）

〇賞金

・東京都知事賞 大賞 ※各部門1組：賞金100万円

・東京都知事賞 優秀賞 ※各部門2組：賞金50万円

・特別選抜賞 ※各部門1組：賞金50万円 ※一般投票による審査

〇都内商業施設等で巡回展示

〇創業・ブランド立ち上げサポート

〇パリファッションウィーク期間中での作品発表をサポート

東京をパリやミラノと肩を並べる「ファッションの拠点」へ

「NFDT/SFDA」受賞者がブランド設立、次世代を担う才能の登竜門に

東京都は、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」としていくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。

2022年に創設した本コンクール「NFDT」「SFDA」もその一環です。受賞者の中には、自身のブランドを設立し、国内外の著名アーティストのステージ衣装やMVで採用されるなど、次世代を担う才能の登竜門として確かな実績を築いています。

左から、末永るみえ「Q+FLOW」、猿田奈央「結 帯コルセット」、山岡寛泳「KANEI」、加藤海凪「Good Broken Charm」