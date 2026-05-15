株式会社事業家集団、創業期の起業家を支える新サービス「創業支援ポータル」を公開

株式会社事業家集団

株式会社事業家集団（本社：東京都千代田区、代表取締役：田辺由美子、以下「当社」）は、「健全な価値観を持った事業家を増やす」というミッションのもと、創業期の起業家が抱える課題を一元的に解決する新サービス「創業支援ポータル」を公開いたしました。

▼創業支援ポータル

https://www.jigyoka-portal.jp

■ 創業支援ポータルとは

「創業支援ポータル」は、創業期に必要となる支援サービスを一元化し、起業家が安心して相談できる支援者と出会える環境を提供します。

本ポータルは、起業家が抱える

・信頼できる専門家が見つからない

・税理士や制作会社の選定に迷う

・相談先が分からず創業が思うように進まない

といった課題を解決するために構想された、創業支援に特化したマッチング型プラットフォームです。

単なる企業掲載サイトではなく、専門家の志や人柄までを可視化することで、”厳選されたプロフェッショナルとの信頼ある出会い”を創出することを目的としています。

▼「創業支援ポータル」公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@jigyoka/videos

▼ブランドムービーはこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zArMvNMzrPQ ]

【株式会社事業家集団について】

株式会社事業家集団は、「健全な価値観を持った事業家を増やす」ことをミッションとして掲げ、デジタル動画コンテンツの企画・制作・配信、キャラクターコンテンツの展開、各種グッズの販売など多角的な事業を行う企業です。また、老舗メディアプラットフォームである「株式会社まぐまぐ」の大株主として、メディア事業のさらなる発展にも寄与しています。

所在地： 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 丸の内トラストタワー本館20階

代表者： 代表取締役 田辺 由美子

公式サイト： https://www.jigyoka.co.jp/

株主情報（まぐまぐ）： https://kabutan.jp/holder/lists/?holdername=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E9%9B%86%E5%9B%A3

【展開サービス一覧】

創業支援ポータル

[HP] https://note.com/jigyoka/p/jigyokashudan_sogyo_portal

[YouTube] https://www.youtube.com/@jigyoka

副業アニメ・リスクワ

[HP] https://www.riskwa.jp/

[YouTube] https://www.youtube.com/@riskwa2025

（過去の動画はこちら：https://youtu.be/FA_z56UlrHo?si=LplYF5P2zbyMRcyU）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FA_z56UlrHo ]

アンチ図鑑

[HP] https://www.antizukan.jp/

[YouTube] https://www.youtube.com/@antipicturebook

（最新の動画はこちら：https://youtu.be/FY06ADF_A1M?si=2CCO1ZZb-dFOsC15）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=FY06ADF_A1M ]