ベースミュージックパーティー【Butterfly Effect】泣く子も黙るTRAPキング YELLOW CLAWが再降臨!!

株式会社TSTエンタテイメント

『Butterfly Effect=非常に小さな出来事が、最終的に予想もしていなかったような大きな出来事につながる』

全てはここから始まった。

泣く子も黙るアイツらが再びTOKYOを揺らす!!

Butterfly Effect 初回ゲストYELLOW CLAW再降臨!!

2025年1月のButterfly Effectのに初回ゲストとして初出演。真冬にも関わらず満員のクラウドを熱狂させた。そして今回は「ageHaでの初来日から10年」という記念すべき年に満を持して帰ってくる。

常にアジアのマーケットに目を向けるYELLOW CLAWと共演するのは、TRAPシーンの新しいスターと目されButterfly Effectのレジデントでもある「REXY=DEXY」。

彼らは2025年12月にBARONGからコラボソング「Max Damage」をリリースし総再生回数100万回を突破!!

YELLOW CLAWだけではなく、DJ SNAKEやFlosstradamus、RL GRIMEなどのレジェンドたちにも力を認められるREXY=DEXYにも目が離せない!!

そんな彼らが真夏の東京で夢の共演を果たす!!

数々のビッグネームを招聘し驚きと熱狂を巻き起こしてきたメインストリーム型ベースミュージックパーティーの今を体感せよ!!

小さなカルチャーから、大きなムーブメントに!!

歌舞伎タワーが再びGROUND ZEROとなる!!

EVENT INFO

2026.7.18(土)

Butterfly Effect Special

feat.YELLOW CLAW

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/butterfly-effect-0718/

DOOR：TBA

FASTPASS EARLY BIRD：\4,000- (優先入場・入場料金含む・別途1ドリンク代)

FASTPASS：\4,500-（優先入場・入場料金含む）

U-23 TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）

GOLD PASS EARLY BIRD：\7,500- (別途1ドリンク代)

GOLD PASS：\9,500-

※GOLD PASS 特典(エントランス最優先入場、Z HALL入場保証・最前列エリア、Z LOUNGE専用バー・トイレ、枚数限定)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/butterfly-effect-0718

【RA】https://ja.ra.co/events/2443255

【Z HALL】〈TRAP / BASS MUSIC〉

-Butterfly Effect-

SPECIAL GUEST：YELLOW CLAW

DJ：REXY=DEXY

ARTIST INFO

YELLOW CLAW

オランダ出身の著名なエレクトロニックデュオ「Yellow Claw」は、過去10年以上にわたり、世界中のダンスフロアを支配し、ダイナミックで影響力のあるクラブトラックを生み出してきた。彼らの楽曲は累計で10億回以上の再生回数を誇り、エレクトロニックミュージックシーンの頂点に君臨している。

「Electric Daisy Carnival」「Coachella」「Lollapalooza」「Tomorrowland」といった世界最大級のフェスティバルや、トップナイトクラブでのエレクトリックなパフォーマンスで知られ、この活躍によりエレクトロニックミュージック界のエリートとして確固たる地位を築いている。また、DJ SNAKE、Steve Aoki、Krewella、Gucci Mane、MigosのQuavoやOffset、DJ Mustard、Ty Dolla ＄ignといった業界の巨頭たちとのインパクトのあるコラボレーションでも知られている。これらの共同プロジェクトからは、「DJ Turn It Up」「Do You Like Bass」「Till It Hurts」といった国際的なクラブシーンで定番となるヒット曲が生まれた。常に進化を続けるYellow Clawは、ハードテクノという新たなジャンルの最前線に進出し、音楽の境界を押し広げている。その独自のサウンドを革新的な方向性と融合させ、「Sex Drugs Energies」「Crush」「Creep/Major」などのリリースでその先進的なアプローチを体現し、これらの作品はEDMにおける新しいムーブメントを取り入れる彼らの姿勢を示している。絶え間ない革新への追求と成功の軌跡を持つYellow Clawは、エレクトロニックダンスミュージックのトップに立ち続けており、その勢いが衰えることはない。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OmV2BviroAI ]

Yellow Claw Live at EDC Las Vegas 2025

REXY=DEXY

REXY=DEXYは東京を拠点に2021年に活動を開始したデュオ。トラップ/ベース・ミュージックを得意とし、そのエネルギッシュでヘビーなサウンドで知られている若手最注目のDJ・Producerだ。

メンバーは高橋遼平(24) , 前田大輝(24)。

近年ではSNSを大いに活用して、ベースミュージックを一人でも多くのリスナーに届け国境の壁を超えた発信を通し、影響力をつけている。

2024年には、Yellow Claw主宰レーベルである、”Barong Family”からリリースを果たしたのをキッカケに、数々の海外のビッグアーティストやSpotify公式プレイリストから楽曲サポートをされた実績を持つ。

また2021年のプロジェクト発足以来、REXY=DEXYはその卓越したサウンドだけでなく、爆発的なライブパフォーマンスでも注目を集めている。彼らの音楽は、ベース・ミュージックのファン、 エレクトロニック・ミュージックの愛好家、そして新しく非日常的な音楽体験を求めるすべての人々の共感を呼んでいる。

最近では、”レイヴカルチャー”にフォーカスした主催イベント”Zero Hertz Club”を運営し、都内各地のクラブではない建物を使用したイベントを次々と開催しており、国内のベースミュージック シーンの繁栄に貢献するための活動を行っている。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sCUvogBtPzs ]

REXY=DEXY LIVE @ ULTRA JAPAN 2025

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=zrCOyfaxgFQ ]

Yellow Claw & REXY=DEXY - Max Damage (feat. nmgKeymo) [Official Audio]

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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。