オープンから盛況の8Peaks living、5月25日より「KNOT OFFICE」「KNOT LOUNGE」本格稼働

株式会社ワクワクするベルビア

2026年4月25日にグランドオープンを迎えた「8Peaks living（エイトピークスリビング）(https://8peaks-living.jp/)」は、おかげさまで地域の皆さまをはじめ、多くの方々にご来場いただき、茅野駅前に新たな交流と賑わいを生み出しています。

5月25日からは、コワーキング・共創拠点である「KNOT LOUNGE」「KNOT OFFICE」も本格稼働を開始。あわせて、多彩なトークイベントや交流企画もスタートし、人やアイデアが交わる場として、駅前の日常に新しい動きが生まれ始めています。

働く。

出会う。

つながる。

そして、挑戦する。

そんな新しい駅前の風景が、少しずつ動き始めています。



8Peaks livingは、さまざまな人や活動がゆるやかにつながりながら、新しい価値や可能性が育っていく“まちのリビング”を目指していきます。

■全48回のトークイベント「8Peaks48」スタート

そしてこの場所から、いよいよイベントも開催していきます。

8Peaks livingでは、地域の“面白い人”を紹介していく、年間全48回のトーク＆コミュニティイベント「8Peaks48」をスタートします。

ファシリテーターは、株式会社ワクワクするベルビア取締役の矢崎高広が務めます。

5月22日を皮切りに、諏訪6市町村を中心に活躍する若手経営者、文化人、アーティスト、地域を元気にしている人たちなど、この地域にいる魅力的な人々を毎週紹介していきます。

テーマは、8Peaks livingのコンセプトの一つでもある、



「 MEET THE NEW WORLD 」 “新しい世界に出会う”ということ。

新しい人に出会う。

新しい価値観に出会う。

新しい地域の魅力に出会う。

そして、新しい自分に出会う。

参加費は無料です。対象は全世代です。

八ヶ岳エリアを中心に様々な場所で活躍している“面白い人”、“若手プレーヤー達”から、日常ではあまり出会えない世界の話を聞きたい方、話してみたい方なら誰でも歓迎です。

中学生や高校生など、これからの未来を考える世代にとっても、多様な働き方や生き方に触れるきっかけにもなると思いますので、ご家族そろってのご参加もお待ちしております。



イベント当日は、DININGエリアにて、8Peaks BREWINGのクラフトビールや、八ヶ岳西麓ワイン、諏訪9蔵の地酒、ソフトドリンクなどもご購入いただけますので、ぜひ、美味しい飲み物やお酒を片手に、ゲストとの対話や参加者同士の交流を楽しんでいただければと思います。

◎第1回｜「ワクワク meets the new world」

第1回目のゲストは、株式会社ワクワクするベルビア代表、株式会社イマージ代表の北原友が務めます。

テーマは、「ワクワク meets the new world」。

これまでの活動や、8Peaks livingにかける想い、そしてこれからの地域の可能性についてお話しする予定です。当日は、お酒を片手に、新しい人、新しい価値観、新しい一歩に出会える時間を目指します。

◎8Peaks 48

場所 ：8Peaks living（〒391-0001 長野県茅野市ちの3502-1 ベルビア1F）

日時 ：毎週金曜日19:00～を予定（回により、曜日が異なる場合もあります）

参加費：無料

※情報は随時公式インスタグラム（＠8peaks_living(https://www.instagram.com/8peaks_living/) / @knot_lounge.chino(https://www.instagram.com/knot_lounge.chino/)）などで発信予定です

■全国・世界で活躍するゲストを迎える「Peaks12」スタート

東京、全国、そして世界で活躍する刺激的なビジネスパーソンや文化人をお迎えして開催する、トーク＆コミュニティイベント「Peaks12」も、5月27日に開催開始が決定。

年間全12回を予定しており、参加費は無料です。

最前線で挑戦している人たちのリアルな言葉や価値観に触れ、自身の「ワクワク」や「次の一歩」を醸成していく場。もちろん交流会も開催し、仕事の話だけではなく、人生観、地域、遊び、カルチャーなど、オンな話からオフな話まで、さまざまなテーマで語り合います。

8Peaks livingから、新しい出会いと熱量を生み出し、12の刺激が、自分の新しいピークをつくっていく。そんな場を目指していきます。



イベント当日は、DININGエリアにて、8Peaks BREWINGのクラフトビールや、八ヶ岳西麓ワイン、諏訪9蔵の地酒、ソフトドリンクなどもご購入いただけますので、お酒を片手に、リラックスしながら刺激的な時間をお楽しみいただけます。

◎Session 01｜New Public, New Private

第一回は、株式会社スマイルズ代表取締役社長 兼 CCOの野崎亙氏をゲストにお迎えします。

Soup Stock Tokyoをはじめ、食と空間で都市のカルチャーを作り続けてきたスマイルズと、茅野で地域資源を起点に様々プロデュース、事業展開を行うyaso、そして地域のハブとして新たに生まれた8Peaks livingが、それぞれの実践と失敗から、"New Public"の可能性を語り合います。

◎第1回

場所 ：8Peaks living（〒391-0001 長野県茅野市ちの3502-1 ベルビア1F）

日時 ：2026年5月27日（水）18:30～20:50

参加費：無料

※情報は随時公式インスタグラム（＠8peaks_living (https://www.instagram.com/8peaks_living/)/ @knot_lounge.chino(https://www.instagram.com/knot_lounge.chino/)）などで発信予定です

◎駅前再生プロジェクト

長年にわたり大きな空き床となっていたベルビア1階 約2,000平方メートル の空間は、公民連携による駅前再生プロジェクトにより、新たな交流・共創拠点「8Peaks living」へと生まれ変わりました。

取り組みの一環として、テレビ東京の「TaMaRiBa」との連携企画も進行。地域内外の企業やプレイヤーとの新たな接点づくりや、茅野駅前から新しい挑戦を生み出す取り組みも始まりました。

▼テレビ東京公式YouTubeチャンネル 田村淳のTaMaRiBa 茅野プロジェクトアーカイブ配信

１.「茅野プロジェクト始動！」(https://youtu.be/f-zqsx7B7zw?si=52rMRfpOhHPKKIPp)

２.「茅野PJT現地視察＋ファッション作戦も開始！？」(https://youtu.be/hwY1CmhWHbo?si=PcUll9XJLguKNTf)

３.「茅野市駅前大改革！公開出張収録・前編」(https://youtu.be/vj-Q8Lql-xo?si=pPizGwHniznBnlQk)

■8Peaks livingについて

8Peaks livingは、長野県茅野市の玄関口であるJR茅野駅直結の駅ビル「ベルビア」1階に誕生した、市民が集い、交流し、ふらっと立ち寄れる“みんなの駅前リビング”となる新たな複合交流拠点です。

施設全体約2,000平方メートル の空間を活用し、市民の交流を育む「リビングエリア」、ビジネスの共創を促す「KNOT LOUNGE」「KNOT OFFICE」、地産地消をテーマにした「ダイニングエリア」、文化と知の入口となる「地元書店」、八ヶ岳・茅野の魅力を伝える「ショップ」、周遊バスなどの「観光発着機能」を一体的に整備しています。

2026年4月25日にグランドオープンを迎え、5月25日からは「KNOT LOUNGE」「KNOT OFFICE」が本格稼働。市民、ビジネス、観光が緩やかに交差する、新しい公共的拠点として始動します。

8Peaks livingが目指すのは、

「みつけて、むすんで、ひらいて」

人や地域の魅力に出会い、関係がむすばれ、やがてそのつながりが新しい活動や挑戦へとひらいていく。8Peaks livingは、“完成された施設”ではなく、使われ続けることで価値が育まれていく“駅前の開かれた公共空間”を目指します。

◎リビングエリア｜すべての人に開かれた“まちの居場所”

施設の中心となる「リビングエリア」は、年齢や立場、利用目的に関係なく、誰もがふらっと立ち寄れる“居場所”です。

待ち合わせ、買い物途中、仕事の合間、観光の休憩など、「何かをしなければならない」場所ではなく、「ただ居ていい」駅前リビングとして設計されています。

また、利用者同士のつながりをさりげなく促す存在として、コミュニティマネージャーを配置。初めて訪れた人への声かけや、出会いのきっかけづくりを通して、安心感とゆるやかな交流が生まれる空間を育てていきます。

◎KNOT LOUNGE・KNOT OFFICE｜地域と都市を結ぶビジネスの交差点

「KNOT」は“結び目”を意味し、人と人、企業と地域、都市と地方が交わり、新たな価値が生まれる結節点という想いを込めた名称です。

「KNOT LOUNGE」「KNOT OFFICE」は、地域企業、起業家、クリエイター、都市や海外で活動する企業・人材など、多様なプレイヤーが出会い、共創が生まれるビジネス拠点として機能します。

単なる作業場ではなく、多様な人々が交差し、新たなコトが生まれる“共創の場”として、個人の挑戦が周囲と呼応し、この場所を起点に新たな文化やプロジェクトが育まれていくことを目指しています。

◎滞在と回遊を生む複合機能

8Peaks livingには、交流や長時間の滞在を自然に促す機能として、ダイニングエリア、地元書店、ショップなども併設されています。

ダイニングエリアでは、地産地消をテーマに、日常利用から観光利用まで幅広く対応。地元書店は、地域に根ざした選書を通じて、文化と知の入口を提供します。

また、ショップでは八ヶ岳・茅野の魅力を伝える物販・サービスを展開し、「食・本・買い物」を通じて、まちなかでの自然な滞在と回遊を生み出していきます。

さらに施設内には、観光・周遊バスの発着機能も備え、茅野駅から八ヶ岳、蓼科、白樺湖、車山高原、ビーナスラインなど人気観光地へと人の流れをつなぐ“旅の起点”としての役割も担います。

市民の日常の足と、観光客の旅の動線が交わることで、地域全体の活性化へとつながっていきます。

8peaks living施設情報

◎構成

・リビングエリア：市民・別荘住民・観光客全ての人にとっての交流・憩いの場

・KNOT LOUNGE／KNOT OFFICE｜：ビジネスの交流と共創の拠点

・ダイニングエリア（8Peaks DINING：地産地消と滞在を促す飲食ゾーン

・地元書店：地域文化と知の入口

・ショップ：八ヶ岳・茅野の魅力発信

・観光拠点（バスチケットカウンター・発着所）：観光動線と地域連携を担う駅前ハブ



それぞれの機能が役割を持ちながらも、一体的に連携・循環する“新しい駅前複合施設”として運営されます。

◎施設概要

施設名：8Peaks living(https://8peaks-living.jp/)

所在地：長野県茅野市ちの3502-1 ベルビア1階

企画・運営：株式会社ワクワクするベルビア(https://wakubell.jp/)

設計・施工・ブランディング：株式会社イマージ(https://image-dc.co.jp/)

ワークスペース・ラウンジエリア運営・プロデュース協力：株式会社Kotobito(https://kotobito.com/)

■お問い合わせ先

株式会社ワクワクするベルビア

住所：〒391-0001 長野県茅野市ちの3502-1 ベルビア1F 8Peaks living内

電話：0266-88-2688

メールアドレス：info@8peaks-living.jp

Webサイト：https://8peaks-living.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/8peaks_living/