韓国で注目の“抹茶トレンド”をマッコリで味わう「JINRO YOICHAマッコリ 抹茶」5月22日（金）新発売

眞露株式会社

眞露株式会社は、韓国で注目を集める“抹茶”を取り入れた「JINRO YOICHAマッコリ 抹茶」を、2026年5月22日（金）より全国で発売します。

「JINRO YOICHAマッコリ 抹茶」は、グローバルトレンドとなっている“抹茶”と、韓国の定番酒“マッコリ”を掛け合わせた新商品です。甘さ控えめで抹茶の香り広がる味わいが特長で、マッコリ特有のまろやかな口当たりと調和した、日本初※の抹茶マッコリです。

（※2026年2月当社調べ）

■ブランドコンセプト

「YOICHA（ヨイチャ）」は、“酔い・良い（YOI）”と“茶（CHA）”を組み合わせたブランド名です。JINROのコーポレートメッセージ「人類に、よい酔いを。」に掛け合わせ、“CHA”には、“お茶”をキーワードにしたブランド展開への想いを込めています。

今後は、“YOICHA”シリーズとして、さまざまなお茶系フレーバーの展開も予定しています。

■商品特徴

・韓国/グローバルで注目される“抹茶”を使ったマッコリ

近年、韓国では抹茶ブームが広がっており、カフェメニューやコンビニ商品、SNSを中心に抹茶関連商品が話題となっています。健康志向の高まりやK-POPアイドル・インフルエンサーによるSNSでの発信をきっかけに、“抹茶”は韓国のみならずグローバルで注目を集めるトレンドとなっています。

・韓国を代表する茶葉生産地 「寶城（ポソン）産」抹茶入り

使用する抹茶は、韓国最大級の茶葉生産地として知られる「寶城（ポソン）産」。海に近く、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた地域で育まれた茶葉を使用しています。寶城は韓国国内でも歴史ある茶どころとして知られており、豊かな香りが特長です

■商品概要

■内容量：650ml

■アルコール度数：5%

■発売日：2026 年 5 月 22 日（金）

■希望小売価格：660 円（税別）

■販売先：全国の酒販店・スーパーなど

YOICHAマッコリ 抹茶



【眞露株式会社 (JINRO INC.)】

韓国にあるハイトジンロ株式会社の日本法人。

「JINRO」、「チャミスル」、「JINROマッコリ」などの日本市場向け商品開発・輸入・販売・マーケティングを行っています。

HP：https://www.jinro.co.jp/

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

眞露株式会社 マーケティング部 PR担当

電話 03-5843-1322 FAX 03-5843-1324 MAIL mktg@jinro.co.jp

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眞露株式会社 お客様相談室 電話 0120-460-580