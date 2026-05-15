「吉田くん 夏の三種の神器」で悪目立ち超えて夏の視線を独り占め！『秘密結社 鷹の?』20周年記念? C′APPAREL（きゃぱれる）
2026年5月15日
株式会社フルグラフィックファクトリー
キャラクターアパレルブランド「C’APPAREL（きゃぱれる）」は、『秘密結社 鷹の爪』の20周年を記念し、悪目立ち超えて夏の視線を独り占め！「吉田くん 夏の三種の神器」を発表いたします。本企画では、アロハシャツ・トートバッグ・サンダルの3アイテムを展開し、2026年7月お届け予定にて期間限定の予約販売を実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage1】
■夏の三種の神器について
本企画は、日常使いからイベントシーンまで幅広く活用できる実用性と遊び心を兼ね備えたラインナップです。なお、どのアイテムも少しやりすぎていますが、使えます。
商品紹介サイト
https://takanotsume.capparel.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage2】
■吉田くんアロハシャツ（主役アイテム）
総柄デザインで構成されたアロハシャツは、
1枚でコーディネートが完成する主役アイテムです。
・着るだけでスタイルが完成
・イベントでも普段使いでも着用可能
・夏らしい存在感のあるデザイン
また、着用することで
なぜかちょっと吉田くんになれる可能性があります。
さらに、予約販売期間中は
S～2XLまでの5サイズ展開を実施。
※標準は、XLサイズ（フリーサイズ）になります。
サイズ：S , M , L , XL , 2XL
素材：ポリエステル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage3】
■吉田くんビッグトートバッグ
大容量設計のトートバッグは、
イベントや旅行など様々なシーンで活躍します。
・日常の荷物をまとめて収納可能
・イベント時の持ち運びに最適
・1つで完結する利便性
気づけば、かなり大きくなってしまいましたが、
実用性はしっかり確保されています。
サイズ：W470 × H360 × D160mm
素材：ポリエステル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage4】
■吉田くんサンダル
室内外どちらでも使用可能なサンダルは、
いつでも足元には吉田くんと一緒です。
・シャワー後そのまま使用可能
・軽くて履きやすい設計
また、気づいたらずっと履いてしまう可能性があります。
（※寝るときは脱いでください）
サイズ：S , M , L
素材：PVC / 合成樹脂
■販売について
DLE公式ショップ
https://www.dle-shop.jp/
予約期間：2026年5月15日～6月2日まで
お届け予定：2026年7月初旬
※本商品は期間限定の予約販売となります。
■ブランドについて
「C'APPAREL（きゃぱれる）」は、キャラクターコンテンツを日常に取り入れることをテーマとしたアパレルブランドです。『好きな作品を、日常の中で自然に楽しむ』ことをコンセプトに、ファッション性と実用性を両立した商品開発を行っています。
ブランド名：C’APPAREL（きゃぱれる）
公式サイト：http://capparel.jp/
公式X (旧Twitter)：https://x.com/CAPPARELjp
■お問い合わせ先
商号：株式会社フルグラフィックファクトリー
代表者：代表取締役 横木 將人
京都本社：〒625-0014 京都府舞鶴市鹿原860
東京支店：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目
15-19 BLOCKS MEGURO 905（目黒駅より徒歩2分）
担当者：井上（東京支店）
TEL：080-2044-6524
MAIL：info@fullgra.jp
■秘密結社 鷹の爪とは
世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。
2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。
様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎える。
「秘密結社 鷹の爪」公式X (旧Twitter)
https://x.com/_takanotsume_
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage5】
配信元企業：C'APPAREL（きゃぱれる）
株式会社フルグラフィックファクトリー
キャラクターアパレルブランド「C’APPAREL（きゃぱれる）」は、『秘密結社 鷹の爪』の20周年を記念し、悪目立ち超えて夏の視線を独り占め！「吉田くん 夏の三種の神器」を発表いたします。本企画では、アロハシャツ・トートバッグ・サンダルの3アイテムを展開し、2026年7月お届け予定にて期間限定の予約販売を実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage1】
■夏の三種の神器について
本企画は、日常使いからイベントシーンまで幅広く活用できる実用性と遊び心を兼ね備えたラインナップです。なお、どのアイテムも少しやりすぎていますが、使えます。
商品紹介サイト
https://takanotsume.capparel.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage2】
■吉田くんアロハシャツ（主役アイテム）
総柄デザインで構成されたアロハシャツは、
1枚でコーディネートが完成する主役アイテムです。
・着るだけでスタイルが完成
・イベントでも普段使いでも着用可能
・夏らしい存在感のあるデザイン
また、着用することで
なぜかちょっと吉田くんになれる可能性があります。
さらに、予約販売期間中は
S～2XLまでの5サイズ展開を実施。
※標準は、XLサイズ（フリーサイズ）になります。
サイズ：S , M , L , XL , 2XL
素材：ポリエステル
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■吉田くんビッグトートバッグ
大容量設計のトートバッグは、
イベントや旅行など様々なシーンで活躍します。
・日常の荷物をまとめて収納可能
・イベント時の持ち運びに最適
・1つで完結する利便性
気づけば、かなり大きくなってしまいましたが、
実用性はしっかり確保されています。
サイズ：W470 × H360 × D160mm
素材：ポリエステル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage4】
■吉田くんサンダル
室内外どちらでも使用可能なサンダルは、
いつでも足元には吉田くんと一緒です。
・シャワー後そのまま使用可能
・軽くて履きやすい設計
また、気づいたらずっと履いてしまう可能性があります。
（※寝るときは脱いでください）
サイズ：S , M , L
素材：PVC / 合成樹脂
DLE公式ショップ
https://www.dle-shop.jp/
予約期間：2026年5月15日～6月2日まで
お届け予定：2026年7月初旬
※本商品は期間限定の予約販売となります。
■ブランドについて
「C'APPAREL（きゃぱれる）」は、キャラクターコンテンツを日常に取り入れることをテーマとしたアパレルブランドです。『好きな作品を、日常の中で自然に楽しむ』ことをコンセプトに、ファッション性と実用性を両立した商品開発を行っています。
ブランド名：C’APPAREL（きゃぱれる）
公式サイト：http://capparel.jp/
公式X (旧Twitter)：https://x.com/CAPPARELjp
■お問い合わせ先
商号：株式会社フルグラフィックファクトリー
代表者：代表取締役 横木 將人
京都本社：〒625-0014 京都府舞鶴市鹿原860
東京支店：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目
15-19 BLOCKS MEGURO 905（目黒駅より徒歩2分）
担当者：井上（東京支店）
TEL：080-2044-6524
MAIL：info@fullgra.jp
■秘密結社 鷹の爪とは
世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。
2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。
様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎える。
「秘密結社 鷹の爪」公式X (旧Twitter)
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348032/images/bodyimage5】
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