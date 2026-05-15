魚料理はじつは難しくない、時短のおかずです。何度でも作りたくなる、有元家のとっておきレシピ53品を紹介。――新刊書籍『有元葉子 魚を食べよう』（著者：有元葉子）5月27日（水）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『有元葉子 魚を食べよう』（著者：有元 葉子）を5月27日（水）に発売いたします。
■『有元葉子 魚を食べよう』
・アマゾン：https://amzn.to/4noGPPP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409900
■内容紹介
◆魚料理はじつは難しくない、時短のおかずです。
何度でも作りたくなる、53の絶品レシピ！
魚料理、というとハードルが高そうですが、魚の調理は火を通す時間が短く、
ご飯を炊く間にさっと作れるものばかりです。
たとえばこんな献立はいかがでしょう。
炊きたてのご飯、魚介の天ぷら、野菜の具だくさんみそ汁。
これだけでバランスの取れたおいしい食卓ができ上がります。
おかずはご飯を炊く間にできるものを作ればよいのです。
我が家ではご飯を土鍋で炊くことが多いので、炊き時間と蒸らし時間を合わせて約30分。
その間に買い置きの野菜を刻んでおみそ汁を作り、食べる直前に魚介を揚げます。
しばらく海外にいて魚を食べない日が続くと、無性に日本の魚料理が恋しくなります。
おいしい魚を食べる幸せが続くことを願わずにはいられません。
（はじめに より）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349041/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349041/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349041/images/bodyimage4】
■商品情報
書名：有元葉子 魚を食べよう
著者：有元 葉子
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4099-9
発売日：2026年5月27日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4noGPPP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409900
■著者紹介
著者：有元葉子（ありもと ようこ）
素材の持ち味を生かし、余分なものを入れない引き算の料理が人気。自分が本当に良いと思える食材と調味料を使い、心と体が納得するシンプルなおいしさを追求。また、メーカーと共同開発するキッチン用品『ラバーゼ』をはじめ、使いやすさと美しさを備えたもの作りにも力を注ぐ。東京・田園調布の「SPACE A＆CO」で料理教室「COOKING CLASS」を主宰し、ショップや様々なイベントも開催している。
著書に『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』シリーズ（SBクリエイティブ）、『有元家のさもないおかず』『有元家の「これさえあれば」』（以上、三笠書房）、『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』（講談社）ほか多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『有元葉子 魚を食べよう』（著者：有元 葉子）を5月27日（水）に発売いたします。
■『有元葉子 魚を食べよう』
・アマゾン：https://amzn.to/4noGPPP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409900
◆魚料理はじつは難しくない、時短のおかずです。
何度でも作りたくなる、53の絶品レシピ！
魚料理、というとハードルが高そうですが、魚の調理は火を通す時間が短く、
ご飯を炊く間にさっと作れるものばかりです。
たとえばこんな献立はいかがでしょう。
炊きたてのご飯、魚介の天ぷら、野菜の具だくさんみそ汁。
これだけでバランスの取れたおいしい食卓ができ上がります。
おかずはご飯を炊く間にできるものを作ればよいのです。
我が家ではご飯を土鍋で炊くことが多いので、炊き時間と蒸らし時間を合わせて約30分。
その間に買い置きの野菜を刻んでおみそ汁を作り、食べる直前に魚介を揚げます。
しばらく海外にいて魚を食べない日が続くと、無性に日本の魚料理が恋しくなります。
おいしい魚を食べる幸せが続くことを願わずにはいられません。
（はじめに より）
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■商品情報
書名：有元葉子 魚を食べよう
著者：有元 葉子
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4099-9
発売日：2026年5月27日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4noGPPP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409900
■著者紹介
著者：有元葉子（ありもと ようこ）
素材の持ち味を生かし、余分なものを入れない引き算の料理が人気。自分が本当に良いと思える食材と調味料を使い、心と体が納得するシンプルなおいしさを追求。また、メーカーと共同開発するキッチン用品『ラバーゼ』をはじめ、使いやすさと美しさを備えたもの作りにも力を注ぐ。東京・田園調布の「SPACE A＆CO」で料理教室「COOKING CLASS」を主宰し、ショップや様々なイベントも開催している。
著書に『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』シリーズ（SBクリエイティブ）、『有元家のさもないおかず』『有元家の「これさえあれば」』（以上、三笠書房）、『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』（講談社）ほか多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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