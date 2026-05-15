【奈良 蔦屋書店】著書累計120万部超えの英語コーチ 塚本亮さんによるトークイベントを5/24(日)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/nara/event/shop/54194-1719330428.html

奈良 蔦屋書店（奈良県奈良市）は2026年5月24日（日）に、著書累計120万部超えの英語コーチ 塚本亮さんによるトークイベントを開催します。最新刊『英語は中学英語だけで話せます』（アスコム）の出版を記念して、中学英語を「話せる英語」に変える考え方や、英語との向き合い方などについて実例を交えながらお話しいただきます。英語をこれから始めたい方、もう一度学び直したい方、苦手意識がある方など、ぜひお楽しみください。

難しい専門用語や高度な英文法の話はありませんので、お気軽にご参加いただけます。当日もしくは事前に当店にて書籍をご購入いただいたお客様には、トークイベント終了後、サイン会も実施します。

ゲストプロフィール

塚本 亮（Ryo Tsukamoto）

1984年、京都生まれ。同志社大学卒業後、ケンブリッジ大学大学院修士課程修了。偏差値30台・退学寸前という状況から一念発起して大学に進学し、その後、ケンブリッジ大学で心理学を学ぶ。帰国後は京都を拠点にグローバル人材育成事業を立ち上げる。これまでに6,000人以上を指導。

また、プロアスリートやビジネスパーソンへの英語コーチング・コミュニケーショントレーニングも行い、英語を武器に海外で活躍する人材や国際ビジネスを展開する人材の育成に携わる。さらに、エンターテインメント、アート、教育、スポーツといった領域を横断しながら、日本の価値や人材を世界へとつなぐプロデュースおよびディレクションを国内外で展開している。

ロングセラーの『ネイティブなら12歳までに覚える 80パターンで英語が止まらない！』（高橋書店）をはじめ、『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』（明日香出版社）、『頭が冴える！毎日が充実する！スゴイ早起き』（すばる舎）など著書多数。

オフィシャルサイト(https://ryotsukamoto.com/)

Instagram(https://www.instagram.com/ryo_tsukamoto/)

イベント概要

『英語は中学英語だけで話せます』出版記念 英語セミナー

日程 2026年5月24日（日）

時間 18:00～19:00（終了後、サイン会を実施します）

場所 奈良 蔦屋書店 天平サロン（ブックカウンター前）

定員 50名

参加費 小学生～大学生 500円（税込）、一般 1,000円（税込）

参加方法 奈良 蔦屋書店（Tel.0742-35-0600）まで、電話にてお申し込みください（受付時間 9:00～18:00）

主催 奈良 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel. 0742-35-0600

URL https://store.tsite.jp/nara/event/shop/54194-1719330428.html

店舗情報

奈良 蔦屋書店

文化に囲まれ、毎日、好奇心の扉を開く場。悠久の都・奈良ならではの新しい知識の発見がある本や雑貨の提案をいたします。「BOOK ＆ CAFE」を通じて、近くにお住まいの方が毎日ご利用したくなるような地域コミュニティの拠点と、国内外から訪れる観光客の方が寛げる空間を目指しています。

住所 〒630-8013 奈良県奈良市三条大路１丁目691-1

電話番号 0742-35-0600

営業時間 8:00～23:00

ホームページ https://store.tsite.jp/nara/

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Instagram https://www.instagram.com/nara_tsutaya.books