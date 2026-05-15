【緊急公開】昨日14日(木)も関東・関西で雹が直撃。資産価値が20％低下！？雹害から愛車を守る「雹（ひょう）害対策アクションマニュアル」を公開。

株式会社イケウチ

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友）は、昨日2026年5月14日(木)に関東や関西などで発生した局地的な降雹（ひょう）被害を受け、愛車を守るための「雹害対策アクションマニュアル」を緊急公開いたします。

また、本リリースに合わせ、「池内自動車 本庄店」にてOPEN記念キャンペーンを実施いたします。

背景：頻発する異常気象と「雹（ひょう）」の脅威

昨日2026年5月14日(木)、上空の強い寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、関東地方や関西地方などで相次いで雹が観測されました。異常気象による雹の「大型化」と「頻発化」は、今や避けて通れないリスクとなっています。

過去には1回の大規模な降雹により、地域で3万台以上の車両が損傷した事例もあります。これから7月にかけてピークを迎える雹害に対し、すべてのカーユーザーが知っておくべき防衛策を啓発いたします。

雹害対策アクションマニュアル

■ アクションマニュアル１. 対策：雹害車にしないための「2つの防衛策」

雹の衝撃は凄まじく、ゴルフボール大のサイズになると時速100km以上で落下し、車体の金属を容易に凹ませます。

- 頑丈な屋内駐車場へ避難：予報が出たら、コンクリート造などの頑丈な屋根がある駐車場へ速やかに避難させてください。- 「毛布」や「段ボール」で応急処置：屋根がない場所に停車している場合、厚手の毛布や段ボールで車体を覆うだけでも、落下の衝撃を和らげる緩衝材となり、深刻な被害を軽減できる可能性があります。■ アクションマニュアル２. 運転中：急に降ってきた時の鉄則

運転中に雹に遭遇した場合、視界不良や路面の凍結（スリップ）により事故のリスクが激増します。

- 焦らず路肩へ停車：無理に走行を続けず、安全な場所に停車してください。- 【要注意】アンダーパスへの避難はNG：雹と同時に猛烈な雨が降るため、冠水による水没故障のリスクが伴います。避難は必ず「地上階のある頑丈な建物」を選択してください。- 車内で待機：雹は通常5～30分程度で止みます。大粒の雹は人体にも危険なため、絶対に車外に出ず、通り過ぎるのを待ってください。■ アクションマニュアル３. 修理の盲点：パーツ交換は売却価格に響く「修復歴」の罠

雹害に遭った際、多くのユーザーが「新しいパーツへの交換」を選択しがちですが、ここには大きな落とし穴があります。

- 「交換」した瞬間に事故車扱い： 屋根（ルーフ）などの骨格パネルを切断・交換すると、その車は「修復歴あり（事故車）」として扱われます。- 売却価格が20～30％下落：修復歴が付くことで、将来の売却価格が数十万円単位で下落するリスクがあります。- 板金修理が賢明：パーツを交換せず、熟練の技で凹みを押し戻す「板金修理」であれば、資産価値を維持したまま綺麗に直すことが可能です。■ アクションマニュアル４. 保険の損得勘定：修理代「5万円以下」なら自費がお得！？

雹害は車両保険（一般型・エコノミー型問わず）の対象となりますが、慎重な判断が必要です。

- 等級ダウンの考慮：雹害で保険を使うと「1等級ダウン」し、翌年以降の保険料が上がります。- 判断基準：修理代が5万円～10万円以下の軽微な被害であれば、将来の保険料アップ額を考慮すると、自費修理の方がトータルで安く済む可能性が非常に高いです。

迷った際は、修理店での無料見積もりと比較することをお勧めします。

【OPEN記念キャンペーン】雹害多発エリア・本庄に待望の「防衛拠点」が誕生

今回のマニュアル公開に合わせ、池内自動車は埼玉県本庄市にある「池内自動車 本庄店」にて、OPEN記念キャンペーンの開始をお伝えします。

本庄市を含む北関東エリアは、日本でも有数の「雹害多発地帯」として知られています。

私たちはこの地に新店舗を構えるにあたり、単なる修理だけではなく、「地域の皆さまの愛車の資産価値を守ることができる工場」としての役割を担っていきたいと考えています。

是非この機会に「池内自動車 本庄店」での修理をご検討ください。

雹害などの傷チェック＆見積もりはいつでも無料

「自分の車が事故車扱いになるのか不安」「保険を使うべきか分からない」という方へ。プロの目による資産価値判定を含めた無料診断がいつでも可能です。



＜キャンペーン概要＞

・特典内容：修理代金より一律5,000円を割引いたします。

※修理代金が50,000円（税込）以上の場合に適用となります。

※部品代およびパーツ代は割引の対象に含まれませんのでご注意ください。

※本庄店限定のキャンペーンとなります。

・開催期間：2026年5月16日（土）～5月24日（日）

＜キャンペーン開催店舗概要＞

・店舗名： 池内自動車 本庄店

・オープン日： 2026年5月9日(土)

・所在地： 埼玉県本庄市若泉3丁目7-3

・営業時間：9時～20時

池内自動車がお伝えしたいこと

キャンペーン詳細はこちら :https://www.ikeuchi-jidousha.com/news/honjo-open/

私たちの何よりの願いは、皆さまの大切な愛車が「雹害車にならないこと」です。しかし、万が一被害に遭ってしまった場合でも、慌てずに正しい対処と修理方法を選択すれば、車の資産価値を下げず、リーズナブルな金額で綺麗に直すことが可能です。池内自動車は、これからもお客様の修理リスクを回避するという「最大のメリット」を第一に考えた情報発信を続けてまいります。

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名： 株式会社イケウチ

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者： 代表取締役社長 池内 美友

事業内容： 自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式Instagram： https://www.instagram.com/ikeuchi_bankin/

公式X： https://x.com/IKEUCHI_BANKIN

YouTube： https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト： https://ikeuchi-jidousha.co.jp

【池内自動車について】 株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区）が運営する、全国32店舗展開の板金塗装専門店です。「早い・安い・丁寧」をコンセプトに、自社工場直営による中間マージンの排除と徹底した工程管理により、業界トップクラスのコストパフォーマンスと短納期を実現しています。2025年度には年間修理台数30,496台を突破。豊富な施工データと熟練の職人技を強みに、キズ・へこみ直しに特化した「街の車の駆け込み寺」として、デジタル見積もりやSNSを通じた透明性の高いサービスを提供しています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社イケウチ 広報担当 Email：info@ikeuchi-jidousha.com