YouTube登録者165万人「脱・税理士スガワラくん」のラジオ番組【Future Leaders Voice】初の公開収録決定！IMALUと贈る“経営エンタメ”体験と交流の場を6月25日に開催

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR（本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介）は、Z世代に向けた新感覚の経営エンタメラジオ「脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice」において、2026年6月25日（木）に公開収録および、参加者同士の繋がりを深めるアフター交流会を開催いたします。

■ 開催の背景

「Future Leaders Voice」は、脱・税理士スガワラくんこと菅原由一氏とIMALUが、次世代を担うリーダーたちへ経営や人生のヒントを届けるラジオ番組です。これまでスタジオからお届けしてきた本番組ですが、今回は「番組共創パートナー」の皆さまと共に番組を育てる特別な機会として、初の公開収録を企画いたしました。

通常の放送では伝えきれないゲストのリアルな熱量や現場の空気感を観客の皆さまと共有し、リスナーと番組がより深く繋がる場を目指します。若手リーダーたちに「失敗・脱線ストーリー」という実体験に基づいた気づきを届けるとともに、番組制作というプロセス自体を体験していただくことで、これまでにないコミュニティの形成を図ります。

■ 公開収録概要

今回の公開収録は、港区南青山の「アララ株式会社」を舞台に、豪華ゲストを迎えて開催いたします。

（開催日時） 2026年6月25日（木）

（会場） 東京都港区南青山2丁目24番15号 青山タワービル

（パーソナリティ）菅原由一氏、IMALU

（収録内容）

・ゲストのリアルな「失敗・脱線ストーリー」トーク

・観客参加型のQ&Aセッション

（放送・配信媒体）ラジオ放送：金沢シーサイドFM（85.5MHz）（動画配信）番組公式YouTubeチャンネル

（WEBメディア）扶桑社Future Leaders Hub（ダイジェスト記事・動画等）

■ アフター交流会概要

公開収録終了後には、参加企業およびゲスト、関係者による「アフター交流会」を実施いたします。

交流会には、本番組のメインパーソナリティを務める、「YouTube登録者数165万人を誇る大人気YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』の菅原由一氏」の参加も決定！※なお、菅原氏は18:00から開催されるピッチ大会まで参加予定です。単なる名刺交換に留まらず、「番組づくり」という共通体験を共有した直後だからこそ可能になる、本音で語り合える濃い関係性の構築を目的としています。ピッチ大会などのコンテンツを通じて、経営者、起業家、そして志高いZ世代のビジネスパーソンが集うこの場から、新たなコラボレーションや事業チャンスの創出を強力にバックアップいたします。

【交流会詳細】

日時： 2026年6月25日（木）

17：30～18：00 会場転換・アフター交流会受付

18：00～18：10 乾杯・ピッチ大会説明

18：10～18：50 ピッチ大会

18：50～20：30 交流会

※21：00 会場最終撤収

場所： 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル （地図はこちら(https://maps.app.goo.gl/vh8gWWPsSV4QwkKY7)）

参加費：

一般参加：10,000円（税込）

共創サポーターズ（ラジオ1回ご出演者様）：5,000円（税込）

共創プロデューサーズ（ラジオ4回ご出演者様）：無料

※申し込み完了後に決済フォームをお送りいたします。

注意事項： 本イベントは公開収録と交流会のセット開催となります。公開収録のみのご参加はご遠慮いただいておりますので、予めご了承ください。

【お申し込み方法】本イベントへの参加をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

■「Future Leaders Voice」番組概要

申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0k-32t-w7lxtqesebzFiqkn7Bod9uqItsZoZAVb_tT0BLxw/viewform?usp=dialog

番組名：SUGAWARA'S FUTURE LEADERS VOICE（脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice） 出演者

パーソナリティ：菅原由一氏

アシスタント：IMALU

放送局・放送日時

放送局：金沢シーサイドFM（85.5MHz）

放送日時：毎週木曜日 17:00～（2026年1月8日放送開始）

番組コンセプト：新世代の経営者に向けた刺激的な対話の場を提供する「耳で学べる経営エンタメ番組」です。ゲストの等身大のリアルなストーリーから、経営・人生・事業のヒントをお届けします 。 視聴・配信方法

ラジオ：金沢シーサイドFM（FMプラプラにてスマートフォンやアプリでも視聴可能）

YouTube：番組公式YouTubeチャンネルにて配信

WEB記事：Future Leaders Hubにて放送回のダイジェスト記事を掲載

■株式会社アナログPR 会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供するPR会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

社名：株式会社アナログPR

設立：2011 年3 月10 日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/