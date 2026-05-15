Janet Jackson『Rhythm Nation 1814』グラミー殿堂入り世界的評価が再び高まる中、「JANET JACKSON JAPAN 2026」開催へ

株式会社エニー

ジャネット・ジャクソン（Janet Jackson）の歴史的アルバム『Rhythm Nation 1814』が、このたび2026年グラミー殿堂入り作品として正式に選出された。

1989年にリリースされた『Rhythm Nation 1814』は、音楽・ダンス・社会的メッセージを融合した作品として高い評価を獲得。現在に至るまで世界のポップカルチャーへ多大な影響を与え続けており、今回あらためてその歴史的価値が世界的に認められる形となった。

今回の発表に際し、Janet Jackson本人は動画コメントにて、

「本当に光栄です。“Rhythm Nation 1814”は音楽を通じて人々をひとつにしたいという想いから生まれました」と語っている。

世界的評価が再び高まる中、待望の来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」の開催が決定。

本公演では、マイケル・ジャクソンへのトリビュートも予定されており、世界のポップカルチャーの歴史とレガシーを感じられる特別な日本公演となる。

また、日本公式ダンスオーディション「Dance with Janet」では、最終審査課題曲が『Rhythm Nation』に決定。同オーディションは、年齢・性別・経験不問で参加可能であり、日本監修をRIEHATAが務める。

さらに審査員として、Janet Jacksonのダンサー兼クリエイティブディレクターである

Gil Duldulaoの参加も決定した。また最終選考に進んだ応募動画は、Janet Jackson本人がチェック予定となっている。

グラミー殿堂入りを果たした歴史的作品の1曲である『Rhythm Nation』を課題曲として、新たな才能が選ばれる。

日本公演には、香取慎吾、BE:FIRST、HANAらスペシャルゲストの出演も決定している。

【Dance with Janet 概要】

応募締切：2026年5月17日（日）

最終審査：2026年5月31日（日） 都内某スタジオ

本番：6月13日（土）Kアリーナ横浜

応募概要：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/dancewithjanet/

【JANET JACKSON JAPAN 2026 公演概要】

■日程・会場

2026年6月 9日(火)：神戸 GLION ARENA KOBE

2026年6月13日(土)：横浜 Kアリーナ横浜 Special Guest ★ 香取慎吾

2026年6月14日(日)：横浜 Kアリーナ横浜 Special Guest ★ BE:FIRST

2026年6月17日(水)：名古屋 IGアリーナ Special Guest ★ HANA

■チケット発売

プレイガイド4次先行受付は5月17日（日）23:59まで

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

■チケット情報（全席指定）

＜GLION ARENA KOBE＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席：35,000円（税込）

・SS席（着席指定）：35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

＜Kアリーナ横浜＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席 : 35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

＜IGアリーナ＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席 : 35,000円（税込）

・ラウンジ付きシート：25,000円（税込）※IGアリーナ専用ラウンジ利用可能、ワンドリンク付き

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

■公式HP

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/janetjacksonjapan2026/

X：https://twitter.com/JJJ1952290

Facebook：https://www.facebook.com/share/14UkJ7hZ85N/?mibextid=wwXIfr