初夏のキンキン生ビールで乾杯！無料でアツアツ唐揚げもらえる!!『庄や』など全国140店舗で5/31まで開催

株式会社大庄キャンペーンは5/16～5/31の期間限定！

1杯目に飲むキンキンに冷えた生ビールは格別です。

株式会社大庄（東京都大田区、代表取締役社長 平了壽）は、板前がいる町の酒場『庄や』・浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』など140店舗にて、グループ全員で「キンキンタンブラー入りスーパードライ」で乾杯すると、全員に伝統の製法でつくる板前こだわりの唐揚げを無料でプレゼントする『キンキン生ビールで乾杯！もれなく唐揚げもらえる!!』キャンペーンを開催します。(実施詳細は後述)

キャンペーン期間は2026年5月16日（土）から31日（日）までの16日間限定。汗ばむ初夏の仕事帰りに、おいしく飲んで食べて、キンキン生ビールとアツアツ唐揚げを楽しみましょう。

【実施店舗一覧（公式ページ）】

https://www.daisyo.co.jp/whatsnew/fest_shop.php?fest_id=14923

この5℃以下の冷たさを実感せよ！

汗ばむ初夏にぴったり。5℃以下の冷え冷えで味わえる「キンキンタンブラー入りスーパードライ」をグビっと飲んで、冷えたビールと相性抜群の生姜とにんにくの風味がガツっと効いたアツアツ唐揚げを食べてスタミナをつけるのはいかがでしょう。

冴えわたるキレが渇いた喉を駆け抜けるキンキンのスーパードライ

この度、各店ではよく冷えた生ビール「スーパードライ」を、さらに5℃以下に冷やす「キンキンタンブラー」入りにて、まさに格別の品質にて提供します。このタンブラーは、キンキンに冷やすことで飲みごたえとキレがアップする専用タンブラー。5℃以下の冷たさを実感させ、冴えわたるキレが渇いた喉を駆け抜けます。

そんじょそこらの唐揚げにあらず！

30年間受け継がれている板前こだわりの唐揚げをプレゼント

ぜひ、1杯目に味わってほしい「キンキンタンブラー入りスーパードライ」。グループみんなで1杯目にオーダーし乾杯すると、もれなく1人につき2個「板前こだわりの唐揚げ」を無料でプレゼントします。実はこの唐揚げは、『庄や』で30年以上も前から板前たちによって受け継がれてきた秘伝のレシピと特製漬け込みダレでつくる逸品。

生姜とにんにくの風味がガツンと効いて食べ応えあり！

やわらかな鶏モモ肉を、たっぷりの生姜とにんにくを入れたタレと一緒に丁寧にもみ込み、長時間漬け込んだ板前が手間暇かけたこだわりの味。外はカリっと、中はふっくらジューシー、自慢の唐揚げは揚げたてアツアツで提供します。

仕事を頑張った暑い日の帰りは、ちょっと『庄や』に寄って、5℃以下のキンキン生ビールとアツアツ唐揚げで、明日への活力をチャージしましょう。

【キャンペーン実施概要】

■実施内容：

『キンキン生ビールで乾杯！もれなく唐揚げもらえる！』キャンペーン

※グループ全員が「キンキンタンブラー入り生ビール」で乾杯していただくと、1人2個ずつ「板前自慢の唐揚げ」を無料で提供

■実施期間：

2026年5月16日（土）～5月31日（日）のディナータイム（ランチタイム除く）

■実施店舗：

『庄や』『吞兵衛』『大庄水産』『お多福』『満天酒場（一部）』など合計140店舗

※FC店舗では実施しません（VC店舗では実施します）

※実施店舗は、公式ホームページ（実施店舗一覧）をご確認ください

https://www.daisyo.co.jp/whatsnew/fest_shop.php?fest_id=14923

板前がいる町の酒場『庄や』とは！？動画で紹介！

『キンキン生ビールで乾杯！もれなく唐揚げもらえる!!』キャンペーン[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5pxtRlOnlEE ]