岡山県美咲町の地方創生推進に関する包括連携協定締結

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、2026年5月15日に岡山県美咲町と地方創生の推進に関する包括連携協定を締結しました。

■包括連携協定締結内容について

ハイアール ジャパン セールス株式会社と岡山県美咲町は、福祉・環境・防災・まちづくりなど地域が抱える様々な課題に対し相互の連携を強化し、美咲町の地方創生を推進するとともに、地域社会のさらなる発展を図り、災害時には迅速かつ円滑な物資供給を実現することを目的に包括連携協定を締結します。また、複数の保育施設へ吸引式床拭き掃除機「MIZUKI」（JC-M1A）と、布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no」の温水スチームモデル（JC-RPS1A）等を寄贈し、保育園等での活用・業務の効率化や環境衛生管理の改善を図れるようにすることで、子どもたちが衛生的な環境で過ごせるだけでなく、保育士の労務改善を図り、美咲町の子育て支援を推進できるようにしていきます。

さらに、学校施設へ「60L前開き式冷凍庫」（JF-U6A）を寄贈いたします。暑さ対策のための備品等の保管環境を向上させることで、学校施設における運営効率や利便性向上を支援し、教育現場の環境整備にも貢献してまいります。

また、今後は保育園等における家電製品の実証実験を通じて、現場の声を活かした製品開発にも取り組んでまいります。

■吸引式床拭き掃除機「MIZUKI（ミズキ）」（JC-M1A）について

掃除機や雑巾掛けに関する床の清掃において、お客様から「素足で歩いたときにべたつきやざらつきが気になる」「油汚れや、砂・花粉をラクに掃除したい」、「水拭きをしたいが、足腰への負担が大きくてできない」、「強い力で拭き上げなければいけないので水拭きは疲れる」といったお客様のニーズに応えるために開発した製品です。

この吸引式床拭き掃除機「MIZUKI」（JC-M1A）は、そのようなニーズを一度に解決する製品で、汚れを吸引しながら水拭き・乾拭きを行う「マルチパワフル吸引」を搭載したスティッククリーナーです。本製品は、日本空港ビルデング株式会社に所属する新津春子氏と共同で開発いたしました。「世界一清潔な空港」と評される羽田空港を、清掃のプロとして長年支えてきた新津氏の経験や技量を活かし、これまでの掃除機では吸いきれない細かい粉塵や、乾拭きでは落とせない固まった汚れもきれいにするスティッククリーナーで、「第16 回ペアレンティングアワード」モノ・サービス部門受賞とともに、市場から引き続き高い評価をいただいている製品です。

■布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no（ミズキ ヌーノ）」の温水スチームモデル（JC-RPS1A）について

「MIZUKI」シリーズの第二弾として誕生した、洗えない布製品を水で洗う布洗い掃除機です。「身の回りの布製品を “洗いたかった”」という多くの声を頂き、「もっと布を洗おう。」をコンセプトとして開発しました。洗濯機に入らず洗うことを諦めていたソファや車のシート、取り外しや持ち運びがしにくく洗うことが難しいカーペットやベビーカーといった布製品のお手入れを、身近に、そして手軽に実現する新しいリンスクリーナーです。

本製品は、タンクに入れた水をノズルから噴射し、布製品に染み込んだ汚れを浮かせます。そして浮き上がった汚れをブラシがかき出し、最大15,000Pa の力で吸引することで、ソファやカーペット、ベビーカー、車のシートなど、これまで洗うことが難しかった布製品を、布の表面から繊維の奥まで、しっかり洗浄します。

温水スチームモデル（JC-RPS1A）は、常温の水を本体内部のヒーターで60℃に加熱し、常温では落ちにくい油溶性の汚れを洗浄する「温水60℃モード」や、常温の水を本体内部のヒーターで100℃に加熱し、ノズルから高温のスチームとして噴出することで、タバコや食べ物、ペットの尿などのニオイを約99％脱臭※1し、さらに約99％の殺ダニ効果※2も確認されている「スチームモード」を搭載しています。

■「60L 前開き式冷凍庫」（JF-U6A）について

「60L前開き式冷凍庫」（JF-U6A）は、限られたスペースにも設置しやすい“スリムボディ”かつ高さ84cmのローデザインを採用したコンパクトモデルです。プライベート空間やカウンター下にも設置しやすく、さまざまな場所で活用いただけます。

本製品は、ドアを開ければ庫内全体をひと目で確認できる「前開き式」を採用しており、食材や備品の出し入れがしやすい仕様です。また、用途別に整理しやすい3段の「引き出し式クリアバスケット」を搭載し、冷凍食品や食材の整理整頓をサポート。庫内温度は5段階で調整可能なほか、食材を素早く冷凍し鮮度を保つ「急冷凍モード」も搭載しています。

さらに、耐熱100℃・耐荷重30kgの「耐熱性能天板」※3を採用しているため、電子レンジを設置することも可能。コンパクトながら使い勝手と収納性、省エネ性を兼ね備えた製品です。

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター、試験方法：ニオイを付着させた試験布と脱臭した試験布のそれぞれに対し、検知管法による臭気物質濃度測定による評価。3 種のニオイで実施。酢酸（汗臭、加齢臭、タバコ臭、調味料臭を想定）、トリメチルアミン（生ごみ臭、台所でのにおいを想定）、アンモニア（ペットのし尿臭を想定）、脱臭方法：スチームを噴射しながら強モードで吸引、試験結果：除去率99%以上、対象部分：布表面。

※2 試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：試験布（生ダニを約1000 匹包み込んだもの）にノズルを押しあててスチームを約30 秒間噴射し、生ダニ及び死ダニ数を測定、試験結果：死ダニ率99%以上。

※3 上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「世界から日本へ新しい家電のワクワクを届ける」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

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