FIAT、イタリアを巡る体験型キャンペーン『PASSPORT TO TORINO BY FIAT』を開催

Stellantisジャパン株式会社

・フリーマガジン『イタリア好き』とのコラボレーションでイタリア文化を横断する体験型プロジェクト

・スタンプを集めるごとに、イタリア各都市にちなんだ特典をご用意

・キャンペーン期間は、2026年5月1日～6月30日まで

キャンペーン詳細はこちら :https://www.fiat-jp.com/campaign/Passport-to-Italy/

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、FIATブランドの世界観を体験いただく新たなキャンペーン「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」を、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで全国のFIAT正規ディーラーにて実施いたします。

本キャンペーンは、“Drive Italy.” をコンセプトに、FIATの試乗やショールーム体験を、イタリアを巡る旅のように楽しんでいただく体験型キャンペーンです。

期間中、全国のFIAT正規ディーラーおよび、フリーマガジン『イタリア好き』配布店舗にて配布されるオリジナルパスポートを通じて、参加者はスタンプを集めながらFIATとイタリア文化の魅力を体験いただけます。

「PASSPORT TO TORINO BY FIAT」について

FIATは、単なる移動手段ではなく、イタリアらしいライフスタイルや感性を届けるブランドです。

本キャンペーンでは、FIAT正規ディーラーでの体験を通じて、イタリア各都市を巡るようなストーリーを設計。スタンプを集めながら、FIATの世界観に触れていただけます。

さらに、条件を達成された方の中から、FIATの故郷であるイタリア・トリノでの特別なブランド体験プログラムへご招待いたします。

【PASSPORT TO TORINO BY FIAT 概要】

実施期間

2026年5月1日（金）～ 2026年6月30日（火）

実施場所

全国のFIAT正規ディーラー

パスポート配布場所

全国のFIAT正規ディーラーおよびフリーマガジン『イタリア好き』配布店舗

【スタンプ体験内容】

【STAMP 1】パスポートを受け取り、イタリアの旅に参加する

全国のFIAT正規ディーラー(https://www.fiat-auto.co.jp/tools/dealer-locator)およびフリーマガジン『イタリア好き』配布店舗 (https://italiazuki.com/location/)にてお受け取りください。

【STAMP 2】FIATの世界に触れる

FIAT正規ディーラーで来場アンケートに回答

【STAMP 3】FIATを体験する

FIATモデルの試乗を体験

【STAMP 4】あなたのFIATを見つける

FIAT車のご成約・ご登録

特典内容

スタンプを集めるごとに、イタリア各都市にちなんだ特典をご用意しています。

・イタリアスイーツ

・FIATオリジナルグッズ

・イタリアンライフスタイルアイテムなど

※一部特典は数量限定となります。

FIAT Torino Experience

条件を達成された方の中から、FIATの故郷・トリノでの特別なブランド体験プログラムへご招待いたします。

プログラムには、Centro Storico Fiat の訪問をはじめ、FIATブランドの歴史や世界観を体感できるコンテンツを予定しています。

※内容は変更となる場合があります。

『イタリア好き』とのコラボレーション

・ 本キャンペーンでは、イタリア各地の食を通して出会った、イタリア人の暮らしや生き方を発信しているフリーマガジン『イタリア好き』の配布店舗と連携し、FIATとイタリア文化を横断する体験型プロジェクトを展開します。

・全国の『イタリア好き』配布店舗ではキャンペーンパスポートをお渡ししています。