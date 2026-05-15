ドクターリセラの杉枕「音響森眠」が、5/15(金)より全国のドクターリセラ取扱いサロンにて先行発売スタート！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2025年8月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・防腐剤(パラベン)・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用

この度、ドクターリセラから、杉枕「音響森眠」を発売いたします。

全国のドクターリセラ取扱いサロンにて2026年5月15日(金)、ドクターリセラ公式オンラインストアにて2026年6月下旬頃より発売開始いたします。

自然の力を活かした「音響熟成(R)木材」のチップと「幻の漆喰(R)」のミニボールが入った枕です。

音響は、音響熟成(R)木材の「音響」、森眠は、森を感じながら「深い眠り」へ誘いたいという願いを込めています。

香りとぬくもりが、森の中にいるような安心感を生み、心地よい眠りの環境をサポートしてくれることから、「音響森眠(おんきょうしんみん)」と名付けました。

自然のリズムに身を委ねるような休息を、ぜひ「音響森眠」と共にご体感ください。

音響森眠(おんきょうしんみん)

ブランド：りせらのしずく

価格：24,200円(税込)

用途：枕

サイズ ：約60cm×約36cm

中材：音響熟成(R)木材チップ、幻の漆喰(R)ボール(国産)

外袋：綿100％

取扱いサロン発売日：2026年5月15日(金)

公式オンラインストア発売日：2026年6月下旬頃

特徴

木材チップによる通気性の良さ

自然由来の中材に、南九州産の杉を音響熟成させた木材チップをふんだんに使用。

化学素材ではなく、自然素材の力をそのまま活かした設計です。

湿気のこもりにくい構造

漆喰素材の特性を活かし、寝室環境をやわらかく整える設計に。

汗や湿気がこもりやすい寝具だからこそ、空気環境に配慮した構造にしています。

自然由来の柔らかな香り

杉のほのかな木の香りと自然素材ならではのぬくもりで、眠る前のひとときを、まるで森の中にいるように五感にやさしく寄り添うやすらぎの時間へ。

素材へのこだわり

音響熟成(R)木材

カイケンコーポレーション社にて、クラシック音楽を流し、じっくりと常温で音響熟成させた南九州産の杉には、「木」本来の油分やエキスが残っており、凝縮された自然の恵みにより生活環境を整えます。

枕には、木材を加工する際に出る木材チップをふんだんに使用しています。

幻の漆喰(R)

有明海の赤貝や銀杏草(海藻)などを使った完全天然素材の壁材。

光と熱に反応する独自の光熱触媒作用を持ち、住空間の空気を清浄に保ち続けます。

枕には、漆喰ボールに加工をして使用することで、消臭効果をプラスしています。

おすすめの方

・質の高い休息を求めている方

・睡眠から生活環境を変えたい方

・日々のストレスをリセットしたい方

使用方法

・枕は、付属のカバーまたは市販の枕カバーをつけてご使用ください

・枕本体は丸洗いできません

・枕カバーはご家庭で洗濯可能です

洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください

・常に乾燥した状態でご使用ください

湿気を含んだまま使用、長期保管されますとカビの原因となる場合があります

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※3)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※3)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※4)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※3)2026年2月末時点

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/