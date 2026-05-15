プラスチック眼鏡レンズ市場、2035年までに234億米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.1％である

プラスチック眼鏡レンズ市場、2035年までに234億米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.1％である