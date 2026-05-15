あの『ダーリンは外国人』が帰ってきた！ さおりとトニーの驚きと笑いにあふれた結婚生活をオールカラーでお届け！

株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区)は、2002年にメディアファクトリーより発売されシリーズ累計300万部を超える伝説のコミックエッセイ『ダーリンは外国人』のリマスター版を2026年6月15日に「はちみつコミックエッセイ」より発売いたします。 復刊にあたり、すべてデジタル作画でリライトし、当初カラーページは16ページのみだったところ、本作ではオールカラーでお届けいたします。 日本中で旋風を巻き起こした、驚きや戸惑いも乗り越えて笑い合うさおりとトニーの国際結婚物語を、令和のいま、ぜひ再び手に取ってみてください。

小栗左多里氏から記念イラストが到着！

『ダーリンは外国人 リマスター版』 作品紹介

https://www.amazon.co.jp/dp/4824016770

＜あらすじ＞ さおりが出会ったダーリン、トニーは言語オタクで傷つきやすく、でもとっても穏やかで博識。 「やれああしろこうしろの「やれ」って何？」 「ぶん殴るってどうして「ぶん」っていうの？」 答えようのない質問攻めの毎日です。 国際結婚って、こんな感じ…なの…？ 2002年の発売から24年の時を経て、全リライト オールカラー復刊です！

＜書籍情報＞ 【タイトル】ダーリンは外国人 リマスター版 【著】小栗左多里 【レーベル】はちみつコミックエッセイ 【判型】A5判 【定価】1,430円（税込） 【発売日】2026年6月15日 【ISBN／JAN】 978-4-8240-1677-5 【発行】株式会社オーバーラップ ＜小栗左多里 SNS＞ X… https://x.com/OGURISaori