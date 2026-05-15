公益財団法人横浜市スポーツ協会(以下、横浜市スポーツ協会)(横浜市中区/代表理事：山口宏)は、NHK教育テレビ「おかあさんといっしょ」11代目体操のお兄さんとして活躍し、現在もテレビや講演、イベントなど幅広く活動している“よしお兄さん”こと小林よしひさ氏を講師に迎え、「よしお兄さんと遊ぼう！」を2026年5月23日(土)に開催いたします。





チラシ画像





■イベント趣旨

横浜市スポーツ協会は、市民の健康づくりとスポーツ振興を目的に、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しめる運動機会の創出に取り組んでいます。

本イベントは、子どもだけでなく保護者も一緒に体を動かし、遊びを通して“運動の楽しさ”を体感できるプログラムとなっています。子どもに大人気のよしお兄さんと一緒に体操を楽しみながら、みんなで笑顔あふれる時間をお過ごしいただけます。体操プログラムのほか、大きなパラバルーンを使ったダイナミックな遊びや、人形劇などの観覧コンテンツもご用意しています。さらに、よしお兄さんのサインや景品が当たる抽選会も実施し、思い出に残るひとときをお楽しみいただけます。





イベント様子





よしお兄さん とうじつのながれ





■開催概要

日時 ： 令和8年5月23日(土) 1部：10時00分～/2部：12時30分～

場所 ： 横浜BUNTAI 体育室

対象 ： 年少～小学生までのお子様がいるご家族

参加料 ： 大人1,500円 子ども1,500円 ※0～2歳児無料

事前申込： 各回先着85組

下記URLよりお申込み

https://ndlxz.hp.peraichi.com

≪主催≫

公益財団法人 横浜市スポーツ協会