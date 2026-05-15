進化したAIモデレーターによる大規模定性調査　「Light Depth 2」が実現する　多角的な深掘り

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、5月22日（金）にセミナーを開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260522(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260522)

■セミナー内容

「定性調査は深く聞けるが、n数（規模）が限られる」

「定量調査は規模を追えるが、自由回答が浅くなりがちで真意が掴めない」

リサーチにおけるこの長年のジレンマを打ち破る、AIを活用した「大規模定性調査」がいま注目を集めています。

本セミナーでは、定性アプローチのノウハウを組み込んだ次世代AIチャットボット「Light Depth 2」を起用し、「数百・数千人規模の対象者一人ひとりに対して、多角的な深掘りインタビューを行う」という、これまで物理的・コスト的に不可能だったリサーチ手法とその圧倒的な効果をご紹介します。

今回はその実証として、当社が独自に実施した「3つのレジャー施設における顧客価値の比較調査」のデータを公開。

・事前期待（どのような体験をしたいか）

・体験価値（施設で感じた最高の瞬間）

・再来意向の源泉（なぜまた行きたいか）

という3つの観点から、AIがどのように不明瞭な回答（単に「楽しかった」など）に切り込み、大量のデータから独自のインサイトを抽出したのか。「ツール」の枠を超え、マーケティング戦略の解像度を劇的に引き上げる「新しい定性リサーチの形」を、具体的な対話ログと分析結果を交えて解説します。



■プログラム

1. 【メソッド解説】なぜ今、大規模定性調査なのか？ AIモデレーターの仕組みと効果（15分）

単にチャットで質問するだけでなく、AIが回答の「文脈」や「不明瞭さ」を瞬時に判断し、人間のモデレーターのように多角的な深掘りを行う技術（Light Depth 2）。これにより実現する「大規模定性調査」が、従来のリサーチ手法とどう違い、回答者の発言をどのように引き出し、比較・分析可能な形で整理されたデータとして扱えるようになるのか、その全体像を解説します。

2. 【実証データ公開】エキスパート・リサーチャーが紐解く「大規模×深掘り」の威力（20分）

大規模定性調査の効果を実証した最新の自主調査（レジャー施設比較）のデータを大公開。「楽しかった」という曖昧な回答の山から、AIがどのようにして「3つの観点（事前期待・体験価値・再来意向）」に基づく深いインサイトを大量に引き出したのか。実際の対話ログを交え、これまで見えなかった顧客価値の源泉に迫ります。

3. 【プロの視点】現役シニア・モデレーターが語る「人間とAIのハイブリッド・リサーチ」（10分）

人間のインタビュアーとして数々の定性調査を経験してきた現役モデレーターが、今回の大規模AIインタビューのログを客観的にレビュー。「AIだからこそ引き出せるスケールメリットと深さ」をどう評価するか、そして今後の定性リサーチにおける「人間とAIの使い分け・相乗効果」について本音で語ります。

4.質疑応答

■このような方にオススメ

- グループインタビューやデプスインタビューの「サンプル数の少なさ」や「コスト・リードタイム」に限界を感じている方- 定量データ（アンケート結果）の背景にある「なぜ？」を、一部の推測ではなく、規模感を持ったリアルな声として把握したい方- 「事前期待」や「体験価値」など、知りたい特定の観点に基づく深掘り調査を、大規模かつスピーディに実施したい方- AIモデレーターによる最新のリサーチ手法に関心があり、現場での実践的なアウトプットの質（インサイトの深さと量）を確かめたい方

■開催概要

名称：進化したAIモデレーターによる大規模定性調査（Light Depth 2）が実現する“多角的な深堀り”

日時：2026年5月22日（金）14:00～15:00

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260522

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp