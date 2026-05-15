【大感謝祭】静岡県の「九州料理 かば屋 浜松南口駅前店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催します！2026年5月18日（月）、19日（火）の2日間限定で全品半額！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「九州料理 かば屋 浜松南口駅前店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！
「九州料理 かば屋 浜松南口駅前店」限定！“大感謝セール”
■セール内容
開催期間：2026年5月18日（月）～2026年5月19日（火）の2日間
実施内容：店内でお召し上がりの全品半額
【ご留意事項】
・別途、チャージ料がかかります。
・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス（単品飲み放題など）、
各種セールとの併用はできません。
・宴会コース、ランチメニュー、テイクアウト、デリバリーは対象外です。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
九州料理 かば屋 浜松南口駅前店メニュー
九州料理 かば屋 浜松南口駅前店 店舗情報
営業時間：月 定休日【※5月18日は営業（16：00-0：00）いたします。】
火～日 16：00-0：00
住 所：静岡県浜松市中央区砂山町322-6 株式会社一兆ビル 3階
電話番号：053-454-5288
席 数：72席
喫 煙 室 ：あり
U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/865013/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes