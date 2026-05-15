〔イル ビゾンテ〕IL BISONTE 受注会開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年6月18日(木)～8月9日(日)の期間、日本未展開コレクションを取り揃えた受注会を全国24店舗にて開催いたします。

期間中は、日本未展開コレクションに加え、日本初上陸となるペットコレクションを含む受注会限定アイテムと、豊富なバリエーションでご用意しております。

また期間中、60,500円（税込）以上受注いただきましたお客様に、「オリジナルラゲージタグ」をプレゼントいたします。

受注会として初となる「オリジナルラゲージタグ」への無料刻印サービス（最大3文字）を施し、受注商品とともにお渡しいたします。

通常では手に入らないコレクションをオーダーできるこちらの機会に、ぜひお立ち寄りください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

〔受注会詳細〕

会期： 2026年6月18日(木)～2026年8月9日(日)

対象店舗： 銀座店 / 表参道店 / 玉川高島屋S・C店 / 池袋店 / テラスモール湘南店 / 千葉店

大宮店 / エスパル仙台店 / 新潟店 / 金沢店 / 名古屋店 / ルクア大阪店 / 阿倍野店

京都ポルタ店 / 神戸店 / 岡山店 / 松山店 / 高松店 / VIORO店 / 小倉店 / 長崎店

佐世保店 / アミュプラザ熊本 / 鹿児島店

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20260515120000

※刻印サービスは、最大3文字までとなります。

※ノベルティは受注会対象商品をお買い上げいただきましたお客様へ、受注いただいた商品とともにお渡しいたします。

※店舗限定のサービスとなります。公式オンラインストアでは開催いたしません。予めご了承ください。

※詳細は店舗へお問い合わせください。

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/