2026年7月12日(日) 埼玉トヨペットプレゼンツT.T彩たま卓球教室　開催決定！

T.T彩たま株式会社

T.T彩たまブロンズパートナーである埼玉トヨペット株式会社様とT.T彩たまのコラボイベント

『埼玉トヨペットプレゼンツT.T彩たま卓球教室』の開催が決定しました！



T.T彩たまからは2名の選手が参加予定です。

卓球未経験・初心者の小中学生でも安心！プロの卓球選手が丁寧に教えます！

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主催：埼玉トヨペット株式会社、T.T彩たま株式会社

後援：さいたま市教育委員会

＜詳細＞

日時：2026年7月12日(日)

【第１部】10:00～11:30(受付：9:00～)、【第２部】12:30～14:00(受付：12:00～)



場所：サイデン化学アリーナ サブアリーナ(埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1)



参加資格：小学生・中学生



参加費：1,000円

※参加者のみ費用が発生いたします(観覧者は無料)

※参加費は現金のみ、当日現地にてお支払いお願いいたします。



持ち物：

卓球用品(ラケット貸出可)、卓球のできる服装、体育館シューズ(室内シューズ)

タオル、スリッパ(観覧者)、飲み物



<イベント内容>

選手による技術講習会、台打ち、的あて、選手によるエキシビジョンマッチ、チャレンジマッチ、じゃんけん大会等

※イベント内容は変更する場合があります。



〈お申込み方法〉

下記お申込みフォームからお申込みいただけます。



申し込み締切：2026年6月7日(日)まで

募集定員：各部５０名様(計１００名様)

※定員を超える応募の場合は抽選となります。



抽選結果につきましては6月中旬頃までに案内発送を以てご連絡させていただきます。

※当選は発送をもって代えさせていただきます。

お申込はこちら！(https://www.saitama-toyopet.co.jp/campaign/ttsaitama_tabletennis_class)

【本イベントのお問合せ先】

T.T彩たま株式会社

TEL：048-814-1226

メール：info@ttsaitama.jp

「埼玉トヨペットプレゼンツ卓球教室」に関するお問い合わせの旨をお伝えください。

＜イベントチラシ＞

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/