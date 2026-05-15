今年5周年を迎える福島最大級の音楽フェスティバル LIVE AZUMA 2026 第2弾出演アーティスト発表！

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福島テレビ株式会社

LIVE AZUMA 2026 第2弾出演アーティスト


新しい学校のリーダーズ / Da-iCE / 電気グルーヴ / GENIC


KANA-BOON / KID FRESINO / MONGOL800


OddRe: / 思い出野郎Aチーム / レトロリロン / 湘南乃風


SPECIAL OTHERS / Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -


WANIMA / WHITE ASH


…and more!　


(alphabetical order)



福島市で開催される音楽フェス「LIVE AZUMA」。第２弾アーティストが発表です。




出演が決定したのは、楽曲『CITRUS』が2021年「第63回日本レコード大賞」を受賞、「第75回NHK紅白歌合戦2024」に初出場を果たすなど、国民的な人気を得て福島にやってくる、4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティストDa-iCE。


デビューから10年。ライブハウスから始まり、ドームワンマンまで駆け上がってきた熊本県出身の


3ピースバンドWANIMA。それでも歩みを止めることなく、地元・熊本で開催する「1CHANCE FESTIVAL」は今年で5周年を迎えます。


1991年のメジャーデビュー以降、国内外問わず大型フェスのヘッドライナーやレイヴなどにも多数


出演し、結成37周年を迎えてなお第一線で大きな活躍を続けている電気グルーヴ。


JJJ、Febbとともに結成したヒップホップユニットFlashBackSの一員として活動し2013年にソロデビュー後、渡米。NY在住中の2016年よりバンド編成での楽曲制作も開始するなど、ジャンルにとらわれない独自の世界観でシーンを牽引し続けるKID FRESINO。


2013年のメジャーデビューから全国各地のフェスに出演し破竹の勢いでジャパニーズロックシーンを席巻。数々のヒットアニメの主題歌を担当し、国内だけでなく海外にも届くグローバルヒットを記録している、大阪・堺発のロックバンドKANA-BOON。2023年に無念のキャンセルとなった彼らが、新体制でいよいよあづまにやってきます。


2009年の夏に多摩美術大学にて結成され、2015年の1stアルバムのリリースを皮切りに現在までに4枚のアルバムをリリース。昨年はEPをリリースし、ドラマ主題歌に代表曲「ダンスに間に合う」の


カバーが使用されるなど話題を集めたソウルバンド思い出野郎Aチーム。


バンド結成後、数々の音楽フェスに出演し、2013年にメジャーデビュー。楽曲がCMソングに起用されるなど人気を高めるも2017年に解散。それぞれの活動を経て、今年のび太、彩、そして山さんの３人で復活を果たし、山さんの故郷でもある福島の本フェスに初登場となるバンドWHITE ASH。


以上の7組が第2弾としてエントリー。毎年のことながらジャンルにとらわれない、「並びの妙」が


目をひくラインナップとなってきました。




チケットは5月15日（金）正午よりオフィシャル2次先行（先着）販売を開始。今年からアリーナとスタンドが行き来自由となったAZUMA STAGE。アリーナで熱狂とともにパフォーマンスに酔いしれることも、スタンドで飲食をしながらゆっくり鑑賞するもでき、自由なスタイルでライブ鑑賞を楽しめるのも魅力の一つです。




今年も人気のアーティスト目白押しのラインナップとなってきました。チケットの購入はお早めに。


＜チケット＞


-入場券-


【2日通し券】 ：24,500円（税込）


【1日券】 ：13,500円（税込）


【PARK STAGE 入場券（１日券のみ）】　：7,900円（税込）



-中高生入場券-


【2日通し券】 ：14,000円（税込）


【1日券】 ： 7,900円（税込）



-駐車券-


【大駐車場駐車券　2日通し券】　　　 ：6,000円（税込）


【大駐車場駐車券　1日券】　　 　　　：3,000円（税込）


【木陰広場駐車場駐車券　2日通し券】 ：6,000円（税込）


【木陰広場駐車場駐車券　1日券】　　 ：3,000円（税込）


【サイクル民家園駐車券　2日通し券】 ：6,000円（税込）


【サイクル民家園駐車券　1日券】　　 ：3,000円（税込）


【場外臨時駐車場駐車券 2日通し券】　：5,000円（税込）


【場外臨時駐車場駐車券 1日券】　　　：2,500円（税込）


【大駐車場バイク券　2日通し券】 　　：4,000円（税込）


【大駐車場バイク券　1日券】　　　　 ：2,000円（税込）



-その他-


【朝イチ整理券（1日券のみ）】　　　 ：2,500円 （税込）　※後日受付開始



※駐車券セット券の販売はございません。



＜オフィシャル２次先行（先着）＞


5月15日(金)　12:00　～　6月17日(水)　23:59


チケット先行受付：イープラス


申し込みURL：https://eplus.jp/live-azuma/(https://eplus.jp/live-azuma/)


【名 称】LIVE AZUMA 2026


（読み方：ライブアヅマ ニーゼロニーロク）


【日 程】2026年10月17日(土) 、18日（日）


OPEN10:00 / START11:00（予定）


【会 場】あづま総合運動公園 / 福島あづま球場


（〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地）


【OFFICIAL SITE】https://liveazuma.jp


【OFFICIAL SNS】Ｘ：twitter.com/liveazuma


Facebook：www.facebook.com/liveazuma


Instagram：www.instagram.com/liveazuma


TikTok：https://www.tiktok.com/@liveazuma


【主 催】LIVE AZUMA実行委員会


福島テレビ株式会社


株式会社クリエイティブマンプロダクション


株式会社フライング・ベコ


【後 援】ニッポン放送 / NACK5




Da-iCE




電気グルーヴ




KANA-BOON




KID FRESINO





思い出野郎Aチーム




WANIMA




WHITE ASH