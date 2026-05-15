今年5周年を迎える福島最大級の音楽フェスティバル LIVE AZUMA 2026 第2弾出演アーティスト発表！

新しい学校のリーダーズ / Da-iCE / 電気グルーヴ / GENIC

KANA-BOON / KID FRESINO / MONGOL800

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SPECIAL OTHERS / Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -

WANIMA / WHITE ASH

…and more!

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福島市で開催される音楽フェス「LIVE AZUMA」。第２弾アーティストが発表です。

出演が決定したのは、楽曲『CITRUS』が2021年「第63回日本レコード大賞」を受賞、「第75回NHK紅白歌合戦2024」に初出場を果たすなど、国民的な人気を得て福島にやってくる、4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティストDa-iCE。

デビューから10年。ライブハウスから始まり、ドームワンマンまで駆け上がってきた熊本県出身の

3ピースバンドWANIMA。それでも歩みを止めることなく、地元・熊本で開催する「1CHANCE FESTIVAL」は今年で5周年を迎えます。

1991年のメジャーデビュー以降、国内外問わず大型フェスのヘッドライナーやレイヴなどにも多数

出演し、結成37周年を迎えてなお第一線で大きな活躍を続けている電気グルーヴ。

JJJ、Febbとともに結成したヒップホップユニットFlashBackSの一員として活動し2013年にソロデビュー後、渡米。NY在住中の2016年よりバンド編成での楽曲制作も開始するなど、ジャンルにとらわれない独自の世界観でシーンを牽引し続けるKID FRESINO。

2013年のメジャーデビューから全国各地のフェスに出演し破竹の勢いでジャパニーズロックシーンを席巻。数々のヒットアニメの主題歌を担当し、国内だけでなく海外にも届くグローバルヒットを記録している、大阪・堺発のロックバンドKANA-BOON。2023年に無念のキャンセルとなった彼らが、新体制でいよいよあづまにやってきます。

2009年の夏に多摩美術大学にて結成され、2015年の1stアルバムのリリースを皮切りに現在までに4枚のアルバムをリリース。昨年はEPをリリースし、ドラマ主題歌に代表曲「ダンスに間に合う」の

カバーが使用されるなど話題を集めたソウルバンド思い出野郎Aチーム。

バンド結成後、数々の音楽フェスに出演し、2013年にメジャーデビュー。楽曲がCMソングに起用されるなど人気を高めるも2017年に解散。それぞれの活動を経て、今年のび太、彩、そして山さんの３人で復活を果たし、山さんの故郷でもある福島の本フェスに初登場となるバンドWHITE ASH。

以上の7組が第2弾としてエントリー。毎年のことながらジャンルにとらわれない、「並びの妙」が

目をひくラインナップとなってきました。

チケットは5月15日（金）正午よりオフィシャル2次先行（先着）販売を開始。今年からアリーナとスタンドが行き来自由となったAZUMA STAGE。アリーナで熱狂とともにパフォーマンスに酔いしれることも、スタンドで飲食をしながらゆっくり鑑賞するもでき、自由なスタイルでライブ鑑賞を楽しめるのも魅力の一つです。

今年も人気のアーティスト目白押しのラインナップとなってきました。チケットの購入はお早めに。

＜チケット＞

-入場券-

【2日通し券】 ：24,500円（税込）

【1日券】 ：13,500円（税込）

【PARK STAGE 入場券（１日券のみ）】 ：7,900円（税込）

-中高生入場券-

【2日通し券】 ：14,000円（税込）

【1日券】 ： 7,900円（税込）

-駐車券-

【大駐車場駐車券 2日通し券】 ：6,000円（税込）

【大駐車場駐車券 1日券】 ：3,000円（税込）

【木陰広場駐車場駐車券 2日通し券】 ：6,000円（税込）

【木陰広場駐車場駐車券 1日券】 ：3,000円（税込）

【サイクル民家園駐車券 2日通し券】 ：6,000円（税込）

【サイクル民家園駐車券 1日券】 ：3,000円（税込）

【場外臨時駐車場駐車券 2日通し券】 ：5,000円（税込）

【場外臨時駐車場駐車券 1日券】 ：2,500円（税込）

【大駐車場バイク券 2日通し券】 ：4,000円（税込）

【大駐車場バイク券 1日券】 ：2,000円（税込）

-その他-

【朝イチ整理券（1日券のみ）】 ：2,500円 （税込） ※後日受付開始

※駐車券セット券の販売はございません。

＜オフィシャル２次先行（先着）＞

5月15日(金) 12:00 ～ 6月17日(水) 23:59

チケット先行受付：イープラス

申し込みURL：https://eplus.jp/live-azuma/(https://eplus.jp/live-azuma/)

【名 称】LIVE AZUMA 2026

（読み方：ライブアヅマ ニーゼロニーロク）

【日 程】2026年10月17日(土) 、18日（日）

OPEN10:00 / START11:00（予定）

【会 場】あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

（〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地）

【OFFICIAL SITE】https://liveazuma.jp

【OFFICIAL SNS】Ｘ：twitter.com/liveazuma

Facebook：www.facebook.com/liveazuma

Instagram：www.instagram.com/liveazuma

TikTok：https://www.tiktok.com/@liveazuma

【主 催】LIVE AZUMA実行委員会

福島テレビ株式会社

株式会社クリエイティブマンプロダクション

株式会社フライング・ベコ

【後 援】ニッポン放送 / NACK5