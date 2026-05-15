にじさんじ発タレント育成プロジェクト VTA(バーチャル・タレント・アカデミー) 本日2026年5月15日(金)より新規オーディション開始！！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)は「にじさんじ」のノウハウを活かし、VTuber / バーチャルライバーとして活躍するためのタレント育成プロジェクト VTA(バーチャル・タレント・アカデミー)の新規オーディション開催をお知らせいたします。

VTAオーディション開催決定！

本日2026年5月15日(金)より、VTuber / バーチャルライバーとして活躍するためのタレント育成プロジェクト VTAにて、下記3種の新規オーディションを開催いたしました。

オーディションの応募期間は、2026年6月5日(金)12:00までとなります。

VTuber / バーチャルライバーとして、これからのエンターテイメントを共に発展させていく皆様の素晴らしい才能をお待ちしております。

実力派ボーカルオーディション

＜応募条件＞

・歌唱力に自信のある方。

・継続的に活動ができる、かつ優先的にスケジュールを調整できる方。

・東京または大阪での選考にご参加できる方。

・合格後、積極的に研修プログラムに参加できる方。(東京または大阪でのレッスンが含まれます)

・年齢不問、経験問わず、学ぶ姿勢のある方。

・未成年者の方がご応募される場合は、親権者の同意が必要となります。

※本オーディションは「にじさんじプロジェクト」以外でのデビューとなる可能性があります。あらかじめご了承ください。

応募フォーム：https://forms.gle/hXDmhPxinwjS6kTp6

にじさんじ VTAアイドルオーディション

＜応募条件＞

・アイドル活動をメインに配信活動ができる方。

・継続的に活動ができる、かつ優先的にスケジュールを調整できる方。

・東京または大阪での選考にご参加できる方。

・合格後、積極的に研修プログラムに参加できる方。(東京または大阪でのレッスンが含まれます)

・年齢不問、経験問わず、学ぶ姿勢のある方。

・未成年者の方がご応募される場合は、親権者の同意が必要となります。

応募フォーム：https://forms.gle/D6NdcoRHHyuc8fPz5

にじさんじ VTA一芸突破オーディション

＜応募条件＞

・ある特定の分野において、優れたスキルをお持ちの方。

・継続的に活動ができる、かつ優先的にスケジュールを調整できる方。

・東京または大阪での選考にご参加できる方。

・合格後、積極的に研修プログラムに参加できる方。(東京または大阪でのレッスンが含まれます)

・年齢不問、経験問わず、学ぶ姿勢のある方。

・未成年者の方がご応募される場合は、親権者の同意が必要となります。

応募フォーム：https://forms.gle/5eHKLpEZA69SvKSWA

VTAは配信経験がない方でもVTuberとして活動できるようになる学習を行うことを主軸として開講しております。

2022年からRanunculusやVOLTACTIONをはじめ、多数のライバーがVTAよりデビューし、現在X(旧Twitter)やYouTube等の配信プラットフォームを中心に活動中です。

(参考)

Ranunculusについて https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000405.000030865.html

VOLTACTIONについて https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000457.000030865.html

オーディション概要

■ スケジュール

応募期間：2026年5月15日(金) ～ 2026年6月5日(金)12:00まで

選考日程：

・書類審査

・面接など複数回の審査

・最終面接(東京)

■ 応募方法

VTAオーディションでは、以下の公式サイトや応募フォームの注意事項等を必ずご確認の上、エントリーをしてください。

バーチャル世界で活躍したい、本気の方々のご応募をお待ちしております。

▼公式サイト

https://vta.anycolor.co.jp

▼応募フォーム

実力派ボーカルオーディション：https://forms.gle/hXDmhPxinwjS6kTp6

にじさんじ VTAアイドルオーディション：https://forms.gle/D6NdcoRHHyuc8fPz5

にじさんじ VTA一芸突破オーディション：https://forms.gle/5eHKLpEZA69SvKSWA

新たな情報に関しては、にじさんじ公式X、VTA公式X等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・VTA公式X：https://x.com/VTA_ANYCOLOR

【VTA(バーチャル・タレント・アカデミー)について】

バーチャルライバー(VTuber)として活躍するためのタレント育成プロジェクト「バーチャル・タレント・アカデミー」では、国内最大級のVTuberグループ「にじさんじ」のノウハウを存分に活かし、バーチャルライバーとして必要なスキル向上と、才能を活かす活動機会の提供を行います。

＜バーチャル・タレント・アカデミー リンク一覧＞

・VTA公式サイト：https://vta.anycolor.co.jp

・X：https://x.com/VTA_ANYCOLOR

・Instagram：https://www.instagram.com/vta_anycolor/

・YouTube：https://www.youtube.com/@VTA

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸