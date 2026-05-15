FIFAワールドカップ2026(TM)出場を決めた日本代表FW上田綺世選手、バドワイザージャパン公式アンバサダーに就任

AB InBev Japan 合同会社

FIFAワールドカップ2026(TM)のオフィシャルビールスポンサーである「バドワイザー」を展開するアンハイザー・ブッシュ・インベブ ジャパン株式会社(Anheuser-Busch InBev Japan、本社所在地：東京都渋谷区)は、FIFAワールドカップ2026(TM)出場を決めた日本代表FW上田綺世選手を、バドワイザージャパン公式アンバサダーに起用しました。FIFAワールドカップ2026(TM)のオフィシャルビールスポンサーとして10大会目を迎えるバドワイザーは、世界の舞台に挑む上田選手とともに、大会をさらに盛り上げてまいります。

1876年の誕生以来、バドワイザーはスポーツ、音楽、カルチャーとともに歩みながら、世界中のファンと数々の熱狂の瞬間を分かち合ってきました。FIFAワールドカップ(TM)においても長年にわたり、歓喜、興奮、そして仲間とつながるかけがえのない時間に寄り添ってきたブランドとして、2026年大会という節目に、日本を代表するストライカーとして世界に挑み続ける上田選手とパートナーシップを組むことで、日本国内におけるサッカーカルチャーのさらなる盛り上がりを目指します。

日々鍛錬を重ね、どんな状況でもブレることなく挑み続ける上田選手の姿勢に、「喜びも、悔しさも、一杯祝おう」を掲げるバドワイザージャパンは深く共鳴しています。勝敗だけではない、サッカーが持つ熱狂や高揚感、仲間と語り合う時間、そして試合後の余韻まで含めた“サッカーを楽しむ体験”を、上田選手とともにさまざまな形で発信していきます。

■上田綺世選手を起用したキービジュアル・動画コンテンツを展開

今回のパートナーシップにあわせて、上田選手を起用したキービジュアルや動画コンテンツを順次展開します。ピッチ上で見せる真剣な表情だけでなく、試合前後のリアルな空気感や、サッカーを愛する人々とつながる瞬間を描くことで、バドワイザーが提案する新しい観戦体験を表現していきます。

バドワイザー公式YouTube特設ページ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aOqWDw-YtLA ]

■5月18日(月)より、上田選手サイン入りユニフォームなどが当たるSNSオープンキャンペーンを実施

2026年5月18日から6月28日まで、バドワイザー公式XおよびInstagramにて、上田綺世選手サイン入りバドワイザーユニフォームなどが当たるオープンキャンペーンを実施します。バドワイザー公式SNSアカウントをフォローのうえ、対象投稿への参加アクションで応募が完了する、サッカーファンに向けた特別企画です。

Xでは、バドワイザー公式Xアカウントをフォローし、応募対象ポストをリポストすることで応募完了となります。賞品は、上田綺世選手サイン入りバドワイザーユニフォームとバドワイザー ワールドカップ瓶1ケースのセットで、2名様にプレゼントします。

Instagramでは、バドワイザー公式Instagramアカウントをフォローし、応募対象投稿にコメントすることで応募完了となります。賞品は、上田綺世選手サイン入りユニフォームとバドワイザー ワールドカップ瓶1ケースのセットで、2名様にプレゼントします。

バドワイザーは、店頭だけでなくSNSを通じても、FIFAワールドカップ2026(TM)に向けた高揚感をより多くのファンの皆さまと共有してまいります。

【オープンキャンペーン概要】

応募期間： 2026年5月18日（月）～6月28日（日）

＜バドワイザー公式Xキャンペーン＞

応募方法：バドワイザー公式Xアカウントをフォロー、応募対象ポストをリポストして応募完了

賞品：上田綺世選手サイン入りバドワイザーユニフォーム＋バドワイザー ワールドカップ瓶1ケース セット

当選人数：2名様

＜バドワイザー公式Instagramキャンペーン＞

応募方法：バドワイザー公式Instagramアカウントをフォロー、応募対象投稿にコメントして応募完了

賞品：上田綺世選手サイン入りユニフォーム＋バドワイザー ワールドカップ瓶1ケース セット

当選人数：2名様

■オリジナルタンブラー付き6缶パックのプレゼントキャンペーンを5月末以降開始

2026年5月末以降、全国のスーパー、ドラッグストアなどでは、 FIFAワールドカップ2026(TM)オリジナルタンブラー付き6缶パックのプレゼントキャンペーンを5月末以降開始します。さらに、オリジナルグッズが当たる飲食店限定スクラッチキャンペーンを6月1日展開予定です。サッカーファンの皆さまに、観戦の場でもご自宅でも、バドワイザーとともに試合を楽しむ特別な体験をお届けしてまいります。各キャンペーンの詳細につきましては、ブランドホームページをご確認ください。

■Amazon・楽天市場ではオリジナルユニフォーム付き限定キャンペーンも実施予定

Amazonおよび楽天市場では、バドワイザー330ml缶12本セットをご購入いただいた方を対象に、オリジナルユニフォームがセットになった製品を期間限定で販売致します。 オンラインでも、FIFAワールドカップ2026(TM)に向けた高揚感を感じていただける特別な機会を提供してまいります。

バドワイザーはこれからも、サッカーを愛するすべての人々に寄り添いながら、試合の歓喜も悔しさも含めた“人生の瞬間”を祝福するブランドとして、FIFAワールドカップ2026(TM)を盛り上げてまいります。

Amazon商品サイト：https://amzn.asia/d/0babQ6z9

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/abinbev/bud330_can_12_uniform_set/

■バドワイザーについて

世界6大陸・約85カ国で愛飲され、世界を席巻する＜バドワイザー＞は、「苦いだけが、ビールじゃない。」というブランドタグラインを掲げ、洗練された心地よいのどごしと甘みのあるスムースな味わいで、自由と楽しさを生み出す瞬間・体験を提供するプレミアムラガービールブランドです。国内における＜バドワイザー＞ブランドは、2019年1月からビールの世界最大手、アンハイザー・ブッシュ・インベブによる自社生産・自社販売体制に切り替わり、プレミアムラガービールとしてのクオリティを一段と実現出来る環境へと変化してまいりました。日本での活動においても、斬新かつ大胆なブランディングを行っており、ファッションブランドとのコラボをはじめ、テクノロジー、音楽やアート・カルチャーなどの要素を取り入れ、＜バドワイザー＞を愛飲するユーザーとのコミュニケーションを活性化しています。

・公式ブランドサイト：https://www.budweiser.jp/

・公式Instagram： https://www.instagram.com/budweiser_jpn

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/budweiserjp

・公式YouTube： https://www.youtube.com/@budweiser_japan