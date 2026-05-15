DMM GAMES女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』にてTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』とのコラボが決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、現在放送中のTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』とのコラボが決定したことをお知らせいたします。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

コラボ特設サイト：https://www.fleurdays.jp/collaboration/

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■『逃げ釣り』コラボ決定！

コラボ期間：2026年5月21日（木） ～ 2026年5月31日（日）予定

本コラボでは、「コラボ限定報酬」が獲得できるログインボーナスやコラボミッションが開催予定！

詳細はコラボ開催時のお知らせをお待ちください！

▼コラボ特設サイトはこちら

https://www.fleurdays.jp/collaboration/

▼公式Xはこちら

https://x.com/fleur_days

■TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』とは？

「……それはいきなりの婚約破棄で幕を開けた」

武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア（通称：ミミ）は、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。

しかし、弟が生まれたことにより急遽その役目を降りることに…。父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちはすでに予約済み。そこで遠縁の親戚 アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティーの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう――！婚約もしていないのに婚約破棄されたマリーアの婚活の行方とは…！？武闘派令嬢のドタバタラブコメディ開幕！

2026年4月より、毎週水曜24時にTOKYO MX、BS11にて放送中！

▼TVアニメ『逃げ釣り』公式サイトはこちら

https://nigetsuri-anime.com/

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼出演キャスト

江越彬紀/阿座上洋平/坂田将吾/近藤孝行

▼サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』、『18TRIP』をはじめ、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

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(C)ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会