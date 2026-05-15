5/17(日)「北海道日本ハム vs 埼玉西武」 錦鯉がファーストピッチに挑戦！GAORA SPORTSで生中継

株式会社GAORA北海道日本ハムファイターズのホームゲーム全試合を生中継するCS放送・GAORA SPORTSでは、5月17日(日)開催「北海道日本ハム vs 埼玉西武」も試合開始30分前から生中継でお届けします。試合前には、お笑いコンビ・錦鯉がファーストピッチに登場。この模様もGAORA SPORTSで生中継することが決定しました。錦鯉

各々の活動を経て、2012年4月に結成したコンビ「錦鯉」。長谷川雅紀さん49歳、渡辺隆さん42歳で挑んだ「M-1グランプリ2020」では、初の決勝進出を果たし、ファイナリスト最年長記録を更新。そして、2年連続で決勝に進出した「M-1グランプリ2021」では、見事17代目王者となりました。 ボケ担当の長谷川雅紀さんは、北海道札幌市出身。2022年には札幌ドームでファーストピッチ、2025年にはエスコンフィールドできつねダンスを披露するなど、地元球団ファイターズのイベントを盛り上げてきました。 そんな錦鯉が5月17日(日)、《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》開催中のエスコンフィールドHOKKAIDOに再び登場！当日は、試合前に行われるファーストピッチに錦鯉が挑戦します。GAORA SPORTSでは、このファーストピッチの模様も生中継します。ぜひお見逃しなく！

錦鯉（長谷川雅紀さん） 球団を通じてのコメント

こーんにーちわーー!!! 5月17日(日)、北海道日本ハムファイターズのファーストピッチをやらせていただきます!! 2022年に札幌ドームでファーストピッチを、2025年にエスコンフィールドできつねダンスを踊らせていただきましたが、エスコンフィールドでファーストピッチをやらせていただくのは初めてになります!! パワーアップした、こんにちは投法で大いに盛り上げます!! 一緒に応援して盛り上げましょう!!! ちなみに、新庄監督と同じ年です！今年55歳!! ゴー！ゴー！優勝ゴー!!!

《番組概要》

■番組名

GAORAプロ野球中継（ファイターズ）

「北海道日本ハム vs 埼玉西武（5.17エスコンフィールド）」

■放送日時

5月17日(日) 12:30～【生中継】

※長谷川雅紀さんによるファーストピッチは、12:40ごろから実施予定

■出演

解説：稲田直人 実況：土井悠平

★番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります