約300件の公募から、うるるのエンジニア2名が採択！日本最大級のTypeScriptカンファレンス 「TSKaigi 2026」にGovtech事業本部の藤田と立石が登壇

株式会社うるる

労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数のSaaSを展開する株式会社うるる（東京都中央区 代表取締役社長CEO：星 知也）は、2026年5月22日（金）、5月23日（土）の2日間にわたり開催される、プログラミング言語TypeScriptに関するITエンジニア向けイベント「TSKaigi 2026」に、入札情報速報サービス「NJSS（エヌジェス）」などを展開するGovtech事業本部のエンジニアである藤田翔雅と立石あゆが登壇することをお知らせいたします。また本カンファレンスにブロンズスポンサーとして協賛いたします。

「TSKaigi 2026」特設サイト :https://2026.tskaigi.org/

「TSKaigi」は、TypeScript に関するあらゆるテーマを扱う国内最大級のTypeScriptのカンファレンスで、2024年より開催されています。「学び、繋がり、“型”を破ろう」をミッションに掲げ、技術者同士が知見を共有し学び合い、自由に交流する機会となっています。

■協賛の背景

うるるでは、主力事業である入札情報速報サービス「NJSS」や電話代行サービス「fondesk（フォンデスク）」など、複数のサービスのフロントエンド開発においてTypeScriptを主要言語として採用しています。

本カンファレンスへの協賛は、うるるのエンジニアリング組織においても学びと共有の文化をより活性化し、事業の発展とともに技術者コミュニティに貢献したいという想いから決定いたしました。

またイベント内で行われるセッションのプロポーザル（公募）枠に、うるるGovtech事業本部開発部の藤田と立石が、約300件の応募の中から採択されました。藤田は5月22日（金）17:20よりLeveragesトラックにて「Oxlint は ESLint / typescript-eslint を置き換えられるか？」について、立石は5月23日（土）16:40よりUPSIDERトラックにて「TypeScript7 - 非推奨設定から読む責務の変化」をテーマに登壇いたします。

■登壇者紹介およびコメント

藤田 翔雅（ふじた しょうま）

Govtech事業本部 開発部 体験向上1課 フロントエンドエンジニア

2023年 新卒入社

私自身、開発体験や開発生産性の重要性を強く感じており、AIの登場もあいまって、その周辺領域の進化は日々目まぐるしいものがあります。それに伴い、私たちの開発をより快適にしてくれるツールも次々と登場しています。

今回はその中でも特に注目を集めている「Oxlint」を取り上げ、既存のツールに置き換えられるかについてお話します。

技術の変化を楽しみながら、現場に持ち帰っていただける知見をお届けできるよう準備しています。同じような悩みを持つ方々にとって、少しでも助けになれば嬉しいです。

▶藤田の登壇詳細はこちら：https://2026.tskaigi.org/talks/29

立石 あゆ（たていし あゆ）

Govtech事業本部 開発部 体験向上1課 フロントエンドエンジニア

2023年 キャリア入社

AIの進化とユーザーの高度化するニーズを背景に、フロントエンド開発における周辺技術は急速に進化しています。私自身、日々更新されるツールやライブラリに向き合う中で、その変化の速さを実感してきました。

そうした実務経験を通じて、TypeScriptの最新バージョンがなぜ変更されたのかを深く考える機会があったため、本セッションではその背景や設計思想を紐解きながら、初心者の方でも実務に持ち帰れる知識を提供することを目指しています。

▶立石の登壇詳細はこちら：https://2026.tskaigi.org/talks/71

■イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49287/table/377_1_c020ce3abd317748e7ffefb863b1a389.jpg?v=202605150851 ]

うるるは引き続き、エンジニアの能動的なアウトプットと自己研鑽の機会を最大限に尊重し、技術コミュニティのさらなる発展と技術の進化へ貢献してまいります。また、うるるの重要資本である「人」への投資を積極的に実施し、従業員の理想の状態を追求し続けることで、企業価値の向上及び、ビジョンである「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」の実現を目指します。



【うるるグループ 概要】株式会社うるる（https://www.uluru.biz/）

うるるは、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、働きたくても働けない「埋もれている労働力」と、IT・AIによって今後代替される可能性が高い「埋もれゆく労働力」の2つから生み出される、「埋蔵労働力資産」の創出・活用を軸に事業を展開しております。

「IT・AIと人のチカラ」をかけ合わせた複数のSaaSの提供を通じて、「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」というビジョンを実現してまいります。

設立：2001年8月31日

所在地：東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9Ｆ

代表者名：星 知也

◆CGS（Crowd Generated Service） ※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話代行サービス「fondesk（フォンデスク）(https://www.fondesk.jp/)」

・電話自動応答サービス「fondesk IVR（フォンデスク アイブイアール）(https://ivr.fondesk.jp/)」

・入札情報速報サービス「NJSS（エヌジェス）(https://www2.njss.info/)」「nSearch（エヌ・サーチ）(https://nsearch.jp/)」

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト(https://en-photo.net/)」

・出張撮影サービス「OurPhoto（アワーフォト）(https://our-photo.co/)」

◆クラウドソーシング

・プラットフォーム「シュフティ(https://app.shufti.jp/)」の運営

◆BPO ※

・総合型アウトソーシング「うるるBPO(https://www.uluru-bpo.jp/)」

・高精度のAI-OCRサービス「eas （イース）(https://www.uluru-bpo.jp/eas/)」

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next （イース ネクスト）(https://uluru-bpo.jp/easnex)」

※ 株式会社うるるBPOにて運営