【創業48年。肉屋も通う焼肉屋の “生タン食べ放題” 】一切冷凍なしの贅沢な生タンに炊き立て銀シャリを心ゆくまで。

株式会社こじま

株式会社こじまは「焼肉こじま本店」にて、

“生タン”をメインとした食べ放題コース

を2026年5月1日より開始。

創業47年。

“肉屋も通う焼肉屋”として長年

愛されてきた焼肉こじまが、

今回新たに挑戦するのは「生タン食べ放題」

一般的に冷凍流通されることも多い

牛タンですが、今回のコースでは

“一切冷凍なし”にこだわり、

鮮度を追求した生タンのみを使用。

厚切りタン、上タン、ネギ塩タンなど、

異なる食感・旨味を楽しめる

3種の生タンを、好きなだけ味わえる

コースとして提供いたします。

さらに、生タンと相性抜群の

“炊き立て銀シャリ”も食べ放題。

昭和53年創業の老舗焼肉店が、

本気で作り上げた

「タンを最高に美味しく食べるための

食べ放題コース」をぜひお楽しみください。

【生タン食べ放題コース 概要】

【開始日】 2026年5月1日

【開催店舗】 焼肉こじま本店

【価格】 お一人様 \5,980（税抜）

※2名様～ ※食べログ予約限定

【食べ放題内容】

【生タン盛り合わせ】

厚切りタン、上タン、ネギ塩タン

“生”だからこそ味わえる、柔らかさと旨味。

部位ごとの違いも楽しめる

焼肉こじまこだわりのタン盛り合わせです。

【こじま厳選肉盛り】

てっちゃん、サガリ、上バラ、ウインナー

老舗焼肉店として培ってきた仕入れ力を活かし、

タン以外の人気メニューも食べ放題で提供。

【生キムチ・ナムル】

店内仕込みの生キムチやナムルも食べ放題。

肉の旨味を引き立てる“焼肉屋の名脇役”として、

箸休めにも最適です。

【炊き立て銀シャリ】

焼肉こじま名物の“炊き立て銀シャリ”も

おかわり自由。高火力で炊き上げた、

艶・甘み・粒立ちを感じる銀シャリは、

生タンとの相性抜群です。

■ 飲み放題オプション

生ビールあり ＋\1,680

生ビールなし ＋\980

生タン盛り合わせ（写真は2人前です）こじま厳選肉盛り（写真は4人前です）

【食べ放題ルール】

おかわりは、肉盛りごと（単品不可）

90分L.O.／100分制

一通り食べた後、おかわり可能

食べ残しの場合は別途料金を頂戴いたします

【焼肉こじまについて】

昭和53年創業。

“肉屋も通う焼肉屋”として、大阪を中心に展開。

長年培ってきた仕入れ力と肉の知識を活かし、

“大衆価格で本当に美味しい焼肉を届ける”

ことを追求し続けています。

SNSでも話題の「A5黒毛和牛ハンバーグ」や

「極冷麺」、炊き立て銀シャリなど、

“焼肉の体験価値”を重視した商品開発にも

力を入れている。大阪、東京を中心にFC

展開をしている世界一を目指す焼肉屋です。

【開催店舗情報】

焼肉 こじま 本店

050-5456-2947

大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F

https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27023662/

公式HP：https://kojima1978.jp

・食べログ予約可能

・電子マネー可、クレジットカード可、現金可

■ お問い合わせ先

広報担当：大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

【株式会社こじま 概要】

商号 ：株式会社 こじま

代表者：代表取締役 児島 雄太

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営