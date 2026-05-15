『animate LIMITED SELECTION』より、「忍たま乱太郎」の行燈が登場！5月15日より、アニセレにて受注受付開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、『animate LIMITED SELECTION（通称アニセレ）』より、「忍たま乱太郎」の行燈の発売を発表いたしました。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らないプレミアムなアニメイト限定商品をお客様へお届けするプロジェクトです。2026年10月に発売を予定している「忍たま乱太郎」の行燈は、組別の賑やかな忍たま達でお部屋を楽しくコーディネイトできる商品です。全国アニメイト・アニメイト通販にて2026年6月14日まで受注受付を行っております。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』では今後も様々なタイトル、グッズメーカーとの商品が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。

■商品情報

animate LIMITED SELECTION（アニセレ）「忍たま乱太郎」行燈

【発売日】2026年10月2日

【価格】各8,800円（税込）

【受注期間】2026年5月15日～6月14日

【サイズ】幅約12cm×高さ約20cm

【仕様】材質:松(無塗装)、シェード部カラー印刷／電線:VFF／中間スイッチ付き、電源コード約1m、E26電球(LED電球のみ)対応 ※電球別売り

▼い組

▼ろ組

▼は組

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)尼子騒兵衛／ＮＨＫ・ＮＥＰ

■関連URL

「忍たま乱太郎」行燈商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3482020/

animate LIMITED SELECTION（アニセレ）

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/animate-limitedselection/cd/1858/