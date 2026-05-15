【JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校】JWSCから新たに2名のプロスノーボーダー誕生　累計輩出数は62名に

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際スノーボード＆スケートボード専門学校（略称：JWSC、所在地：新潟県妙高市）から、新たに2名のプロスノーボーダーが誕生しました（2026年5月11日 PSA ASIA発表）。これにより、本校がこれまでに輩出したプロスノーボーダーは累計62名となりました。

プロ資格を取得した櫻井さん

プロスノーボーダー資格は、プロツアーで行われる「プロトライアル」や、日本スノーボード協会（JSBA）が指定する大会において、一定以上の成績を収めた選手に与えられます。具体的には、プロトライアルで規定順位に入賞すること、または年間ランキングで規定順位以上となることに加え、JSBA指定大会の年間ポイントランキングで規定順位以上となること、あるいはJSBA全日本選手権で1～3位に入賞することで、プロ登録資格が発行されます。

今回プロ資格を取得した１人目は、今年３月に本校のボードスポーツ専攻科を卒業した櫻井創太さん。ジャンプ台（キッカー）や手すり（レール/ボックス）が連続するコースを滑り、技の難易度や完成度を競うスロープスタイルでプロ資格を取得。「プロトライアル」という枠でアマチュア選手がプロツアーに参戦し、プロ選手と同じ条件で戦った結果、今シーズンのプロトライアルランキングで既定の順位内に入りました。



今春からは、長野県小布施町にあるジャンプ練習施設「小布施Quest」に就職。働きながらアスリートの活動を続けていく体制が整っており、今後も競技活動を継続していく予定です。

小布施Questでトレーニングする在学当時の櫻井さん

2人目は、2025年3月に本校のスノーボード学科を卒業した高橋洸希さん。4～6人の選手がジャンプ、バンク、コブなどの障害物が設置されたコース（約1km）を一斉に滑り降り、着順を競うスノーボードクロスでプロ資格を取得。本校卒業後は、新潟県長岡市にあるオンヨネ株式会社に勤務しながら競技活動も継続しており、2025-26年の地区大会を勝ち抜き、「全日本スノーボード選手権大会」へ出場。JSBAのプロ昇格規定に基づき、出場した大会のうち上位3大会の合計ポイントで争われる年間ランキングにおいて、プロ資格を取得しました。

大会に出場する高橋さん

ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで銅メダルを獲得した山田琉聖選手のように、世界で活躍するアスリートを輩出している本校ですが、多くの学生は入学後に本格的にスノーボードへ取り組み始めています。

現在、大会シーンで活躍する選手の多くは幼少期から競技を始めており、日本のジュニア世代は世界トップクラスのレベルにあると言われています。そのような環境の中で、年々プロ資格取得の難易度は高まっています。本校では、入学後から本格的にスノーボードを始めた学生が在学中にプロ資格を取得するケースもあり、今回の2名のプロ昇格もその成果のひとつです。

これまで本校では、冬季オリンピック出場選手5名、プロスノーボーダー62名を輩出してきました。単なる技術指導にとどまらず、競技力向上はもちろん、プロの世界で活躍するために必要な専門知識や実践力の育成にも力を入れています。

JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校について

新潟県妙高市の豊かな自然環境を活かし、実践的なトレーニングと専門教育を展開。スノーボード分野では、年間約6ヶ月にわたる雪上トレーニングを中心とした実践型カリキュラムを実施しています。スケートボード分野では、JSF日本スケートボーディング連盟と教育連携し、校内施設「JWSCスケートボーディングラボ」にストリート・パークセクションを完備するなど、競技に集中できる環境を整えています。

また、本校には入学後に本格的に競技へ取り組み始める学生も多く在籍しており、一人ひとりのレベルや目標に合わせた指導を行っています。競技力向上だけでなく、業界理解やセルフマネジメント、指導力など、ボードスポーツ業界で求められる実践力を身につけながら、プロ選手や業界就職を目指すことができます。

さらに、2027年4月には新学科「ボードスポーツビジネス学科（3年制）」を開設予定です。本学科では、スノーボード・スケートボード・サーフィン・ウェイクボードの4つのボードスポーツを横断的に学び、多様なフィールドで活躍できる人材育成を目指します。加えて、在学中にはサーフィンの世界的スポットとして知られるインドネシア・バリ島ウルワツでの海外トレーニングも予定しており、国内外での実践経験を通じて、国際的な視野と専門性を養います。

今後も、オリンピック選手やプロライダーの輩出をはじめ、ボードスポーツ業界で即戦力として活躍できる人材育成に取り組んでまいります。

学科紹介

・【新設】ボードスポーツビジネス学科（3年制）

https://jwsc-snow.com/course_boardsports_business

・スノーボード学科トップアスリートコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_snowboard_athlete

・スノーボード学科スノーボードビジネスコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_snowboard_business

・スケートボード学科トップアスリートコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_skateboard_athlete

・スケートボード学科スケートボードビジネスコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_skateboard_business

・ボードスポーツ専攻科（1年制） https://jwsc-snow.com/course_action

・ボードスポーツエデュケーション科（1年制）

https://jwsc-snow.com/course_boardsports_education

・ボードスポーツビジネス・大学科（2年制） https://jwsc-snow.com/course_university

・【新設】スポーツデータ大学科（4年制） https://jwsc-snow.com/course_sports_information

＜JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校のこれまでの取り組み＞

■山田琉聖選手 銅メダル獲得おめでとうございます！

https://jwsc-snow.com/blog/archives/14033

■スノーボードウェア【JACKFROST】の2025-26シーズン公式PRユーザーに学生４名、卒業生1名が選ばれました

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13758

■Burton Japanと連携し、Z世代の視点でスノーボード業界の製品開発を拓く

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13550

■学生が制作に関わったトップアスリートのスノーボードを活用したベンチがEXPO 2025 大阪・関西万博に展示

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13435

〈国際スノーボード&スケートボード専門学校〉

学校公式HP https://jwsc-snow.com

Instagram https://www.instagram.com/jwsc_staff/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/