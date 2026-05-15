昭和西川公式Instagramをフォローして梅雨前の快眠準備！寝苦しい夜に大活躍の快眠グッズがもらえるプレゼントキャンペーンを開催！

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昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を中心に様々な寝具を販売している昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川 元一朗）が睡眠や寝具にまつわる情報をお届けしている公式Instagramにて、梅雨前の快眠準備として、20名に快眠グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。


景品は「除湿シート」や「冷感パッドシーツ」の２種類で、寝苦しい季節の睡眠環境をサポート！
この機会にフォローして、夏の夜の快適な睡眠空間を一緒に楽しみましょう！




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　 除湿シート 　　 10名


冷感パッドシーツ（シングルサイズ） 　　10名


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【応募方法】




〈Step.１〉


昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/


※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！



〈Step.2〉


以下の投稿に「いいね」！


https://www.instagram.com/p/DYV9sUKE-Px/



〈Step.3〉


どちらの商品がいいかコメント！



さらにシェアで当選確率UP！


抽選で20名様に以下の景品をプレゼントします！




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　除湿シート 　　 10名


冷感パッドシーツ（シングルサイズ） 　　10名


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【応募方法】


〈Step.１〉


昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/


※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！



〈Step.2〉


以下の投稿に「いいね」！


https://www.instagram.com/p/DYV9sUKE-Px/



〈Step.3〉


どちらの商品がいいかコメント！



さらにシェアで当選確率アップ！



※その他応募要項は該当のInstagram投稿内をご確認ください。



【公式Instagram】


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/



【キャンペーン投稿】


https://www.instagram.com/p/DYV9sUKE-Px/



【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 元一朗


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/