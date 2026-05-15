昭和西川公式Instagramをフォローして梅雨前の快眠準備！寝苦しい夜に大活躍の快眠グッズがもらえるプレゼントキャンペーンを開催！
MuAtsu（ムアツ）を中心に様々な寝具を販売している昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川 元一朗）が睡眠や寝具にまつわる情報をお届けしている公式Instagramにて、梅雨前の快眠準備として、20名に快眠グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。
景品は「除湿シート」や「冷感パッドシーツ」の２種類で、寝苦しい季節の睡眠環境をサポート！
この機会にフォローして、夏の夜の快適な睡眠空間を一緒に楽しみましょう！
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除湿シート 10名
冷感パッドシーツ（シングルサイズ） 10名
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【応募方法】
〈Step.１〉
昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー
https://www.instagram.com/showanishikawa.official/
※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！
〈Step.2〉
以下の投稿に「いいね」！
https://www.instagram.com/p/DYV9sUKE-Px/
〈Step.3〉
どちらの商品がいいかコメント！
さらにシェアで当選確率UP！
抽選で20名様に以下の景品をプレゼントします！
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除湿シート 10名
冷感パッドシーツ（シングルサイズ） 10名
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【応募方法】
〈Step.１〉
昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー
https://www.instagram.com/showanishikawa.official/
※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！
〈Step.2〉
以下の投稿に「いいね」！
https://www.instagram.com/p/DYV9sUKE-Px/
〈Step.3〉
どちらの商品がいいかコメント！
さらにシェアで当選確率アップ！
※その他応募要項は該当のInstagram投稿内をご確認ください。
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/showanishikawa.official/
【キャンペーン投稿】
https://www.instagram.com/p/DYV9sUKE-Px/
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 元一朗
URL：https://www.showanishikawa.co.jp/