10月5日に「新宿イーストサイドスクエア」へ本社移転

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、2026年10月5日（月）付で「新宿イーストサイドスクエア」（東京都新宿区）に本社を移転することをお知らせします。

■新本社について

営業開始日：2026年10月5日（月）

住所 ：東京都新宿区新宿6丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア18階

アクセス ：都営大江戸線、副都心線「東新宿」駅 直結

丸の内線、都営新宿線「新宿三丁目」駅 徒歩6分

現本社および新宿オフィス（東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 新宿マインズタワー）は9月18日（金）、渋谷オフィス（東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号 渋谷クロスタワー）、池袋オフィス（東京都豊島区西池袋1丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル）は9月25日（金）をもって営業を終了し、新本社に移転いたします。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/(https://www.tempstaff.co.jp/) ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。